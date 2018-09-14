Порошенко заявил, что Украина получила подтверждения перспективы вступления в НАТО на июльском саммите Альянса в Брюсселе.
"Нынешний саммит НАТО подтвердил евроатлантическую перспективу большой европейской страны ... Президенты и премьеры один за другим говорили: господин президент, двери НАТО для вас открыты", - пересказал он переговоры на саммите.
Отдельно он отметил, что "российский вектор" развития Украины после этого саммита окончательно расторгнут.
"Это не только намерение лишний раз помахать рукой Москве - "до свиданья, наш ласковый миша, возвращайся в свой сказочный лес!" Это мессидж и нашим западным партнерам: "Раз вы (альянс -ЕП) неоднократно уже нам сказали, что дверь открыта, то даже не сомневайтесь, мы обязательно в нее войдем!", - подчеркнул он.
Порошенко считает, что Украина уже "обыграла Россию", поскольку смогла стать на западный курс несмотря на многолетнее сопротивление Кремля.
Президент одновременно подчеркнул опасность разворота внешнеполитического курса, пошутив по этому поводу: "Из советских сказок мы очень хорошо помним, как опасно оглядываться назад".
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