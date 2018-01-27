Около 20 тысяч человек участвуют в акции протеста в немецком Кельне. Об этом сообщило агентство AFP в субботу, 27 января. Большинство протестующих - курды, которые выступают против военных действий Турции в Сирии.

Демонстранты скандируют лозунги "террорист Эрдоган" и "диктатор Эрдоган", держат в руках транспаранты с надписями "свободу Курдистану" и флаги курдских "Отрядов народной самообороны". По словам главы кельнской полиции Уве Якоба (Uwe Jacob), у митингующих были изъяты многочисленные флаги запрещенных организаций.

Возможны столкновения со сторонниками Эрдогана

Во время акции произошли несколько инцидентов: демонстранты атаковали полицейских флагштоками. Митинг охраняют около двух тысяч сотрудников органов правопорядка. Они препятствуют возможным столкновениями между курдами и сторонниками президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Глава кельнской полиции призвал протестующих "не переносить заграничные конфликты на территорию Германии".

Турция начала военную операцию "Оливковая ветвь" против курдских военизированных формирований на территории Сирии в конце прошлой недели. ВВС Турции наносят ракетные удары, танки и пехота проводят военное наступление, уже погибли несколько сотен человек. Турецкая сторона заявила, что целью операции является "освобождение населения северной Сирии от власти террористов".

Власти Турции намерены расширить военную операцию на территорию всей сирийско-турецкой границы. Курды обратились к президенту Сирии Башару Асаду с требованием оказать им военную помощь. Президент Асад осудил турецкую агрессию, но не вступил в открытое военное противостояние с Анкарой.