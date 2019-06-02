Уже с июня для получения американской визы будет необходимо указать профили в социальных сетях. Обман грозит запретом на въезд в США.
JAV viza
© Reuters / Scanpix

Желающим получить визу в США придется предоставлять информацию о своих профилях в социальных сетях. Соответствующее решение было принято администрацией Дональда Трампа и должно вступить в силу уже в июне, передает в субботу, 1 июня, агентство Bloomberg.

Соискатели визы могут указать в анкете, что они не пользуются социальными сетями, однако если их профили будут обнаружены, это может привести к "серьезным иммиграционным последствиям", заявил представитель Госдепартамента США. "Как мы наблюдаем в последние годы во всем мире, социальные сети становятся важнейшей площадкой для террористической активности", - подчеркнул он.

С 1 марта московское представительство Службы гражданства и иммиграции США (United States Citizenship and Immigration Services, USCIS) перестало принимать заявления на получение статуса беженца в США, заявления на натурализацию или восстановление утерянной грин-карты. Причина - существенное сокращение объема работы службы.

Около 50 тысяч человек в год выигрывают грин-карты в лотерею. В начале 2018 года республиканцы представили в Конгрессе США проект нового закона об иммиграции, который, в числе прочего, предусматривает отмену этой лотереи, а также усиление охраны границ и финансирование строительства заградительной стены на границе с Мексикой.

Deutsche Welle

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