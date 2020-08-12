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Дирижер Владимир Спиваков отказался от Ордена Франциска Скорины за особые заслуги в области гуманитарной и благотворительной деятельности, которым его наградил президент Беларуси Александр Лукашенко в 2014 году. Об этом сообщает портал телеканала "Дождь". О своем решении Спиваков сообщил в открытом письме, которое есть в распоряжении "Дождя".
Vladimiras Spivakovas
Vladimiras Spivakovas
© Organizatorių archyvas

"Сегодня мое сердце бьется в унисон с народом Республики Беларусь, правомерно требующим соблюдения элементарных прав и свобод, включая права на мирные протесты. Поэтому, в сложившейся ситуации, я вынужден отказаться от ордена, которым вы меня ранее наградили. Мне стыдно его носить, так как это связано с Вашим правлением. Ваша "черная" сила — это ваша огромная слабость. Люди рождаются для того, чтобы их любили, а не унижали, и, тем более, калечили. Вы, вероятно, слышали о том, что "плачущие утешатся"? Так и будет!", — написал Спиваков.

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Он напомнил, что орден ему вручили в 2014 за "особые заслуги в области гуманитарной и благотворительной деятельности", а также в защите человеческого достоинства и прав граждан Беларуси.

"Видимо, в то время, эти понятия еще были вам близки. Сегодняя по-прежнему разделяю эти ценности, но не с вами, правителем создавшим для своего народа условия жизни, несовместимые с гуманизмом и демократией", — отметил Спиваков. .

Спиваков — художественный руководитель и главный дирижер Национального филармонического оркестра России и Государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы". Также он основал Международный Благотворительный Фонд Владимира Спивакова, который помогает детям, одаренным в музыке и изобразительном искусстве.

В 2014 году Лукашенко наградил его Орденом Франциска Скорины "за значительный личный вклад в развитие и популяризацию классического искусства, большие заслуги в укреплении культурных связей между Российской Федерацией и Республикой Беларусь".

Массовые протесты в Беларуси продолжаются с 9 августа, когда в стране состоялись президентские выборы. Александр Лукашенко победил, набрав более 80% голосов. Протестующие требуют аннулировать результаты, поскольку считают, что победа действующего президента была сфальсифицирована.

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