"Президент дал нам конкретное указание сделать вопрос вмешательства в выборы и защиты нашего избирательного процесса приоритетной задачей. Мы действуем и продолжаем действовать в таком ключе", - сказал Коутс, слова которого приводит CNN. По его утверждению, "разведсообщество по-прежнему обеспокоено угрозой предстоящим американским выборам: как президентским в 2020 году, так и промежуточным в Конгресс" в 2018 году.

"Что касается вовлеченности России в промежуточные выборы в Конгресс в 2018 году, мы продолжаем видеть со стороны России повсеместную пропагандистскую кампанию с целью ослабить и рассорить Америку", - утверждает Коутс.

Но, по его словам, вредительская деятельность России "носит не столь массированный характер, как в случае с президентскими выборами 2016 года", сообщает "Интерфакс".

По мнению Коутса, Россия "десятилетиями" использовала пропаганду и другие методы, чтобы "посеять раздор" в США и особенно активизировалась в связи с выборами 2016 года. При этом русские не отдают предпочтения какой-либо партии, а заинтересованы в "подрыве фундаментальных ценностей" США.

Коутс обратил внимание на то, что "Россия является не единственной страной, заинтересованной в оказании влияния на внутреннюю политическую ситуацию" в США. "Мы знаем, что есть и другие, кто имеет средства и, может быть, рассматривает возможность оказания влияния. Именно поэтому мы продолжим отслеживать и предупреждать о таких попытках", - подчеркнул глава нацразведки.

Директор Нацразведки США полагает, что на Россию нужно продолжать оказывать все большее давление. "У нас действует уже много санкций (в отношении РФ), и я поддержку любые возможные шаги, направленные на то, чтобы коллективно послать сигнал России: за то, что они делают, они заплатят цену. И если мы хотим иметь какие-либо отношения для решения вопросов, представляющих взаимный интерес, то Россия должна прекратить делать то, что она делает", - заключил Ден Коутс.

Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в избирательный процесс в США в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния на выборы, которые в Москве отрицают, занимается с мая 2017 года спецпрокурор Роберт Мюллер. В рамках следствия предъявлен ряд обвинений, в том числе гражданам России, а также пяти американцам и одному голландцу. 13 июля о выдвижении обвинений еще 12 лицам, которые якобы являются сотрудниками военной разведки РФ, объявил первый замминистра юстиции США Род Розенстайн.

На брифинге, посвященном обеспечению безопасности промежуточных выборов в Конгресс, помимо Коутса выступил директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рей. Он отметил, что спецслужбы провели брифинги для высокотехнологичных компаний по вопросам, касающимся иностранного вмешательства в политические процессы в США, сообщает ТАСС.

"У нас существует государственно-частное партнерство в этом вопросе, - заявил глава ФБР. - Мы уделяем большое внимание контактам с компаниями-владельцами соцсетей и технологическими компаниями, поскольку они играют очень важную роль в том, чтобы следить за ситуацией на принадлежащих им информационных платформах и, фактически, контролировать их".

По словам Рея, сейчас владельцы соцсетей "действуют гораздо более активно, чем в канун президентских выборов 2016 года". "Мы делимся с ними теми разведывательными данными, в связи с которыми необходимо принять меры, такого раньше не было", - заключил Кристофер Рей.