"Китай и Россия будут работать над новым оружием для выведения из строя спутников. Это приведет к тому, что наши спутники столкнутся с угрозой", - сказал он на слушаниях в Сенате. Также Коутс отметил, что ряд стран, как ожидается, в дальнейшем будет активно использовать космическое пространство, чтобы оттуда вести сбор разведданных, передает "Интерфакс".

Коутс также считает, что Россия предпринимает шаги для оказания влияния на президентские выборы на Украине, которые намечены на март 2019 года, с применением большого спектра инструментов. "Россия предпринимает шаги для оказания влияния на эти выборы, применяя широкий спектр инструментов, в том числе используя уязвимую экономику Киева, повсеместную коррупцию, уязвимости в киберпространстве и разногласия в обществе в надежде свергнуть [президента Украины Петра] Порошенко и избрать парламент, который бы не был столь антироссийским", - сказал директор Нацразведки, слова которого приводит ТАСС.

Еще одна угроза исходит от КНДР, полагает Дэн Коутс. По его словам, Северная Корея вряд ли доведет до конца процесс денуклеаризации.

"В настоящее время мы считаем, что КНДР постарается сохранить свой потенциал, связанный с оружием массового поражения, и маловероятно, что она полностью откажется от своего ядерного арсенала и от производства такого оружия, так как ее лидеры считают ядерное оружие критически важным для выживания их режима", - сказал Коутс.

В то же время он отметил, что КНДР отказалась от "провокационного поведения, связанного с ее программой по оружию массового уничтожения". Коутс напомнил, что уже более года Пхеньян не проводил ядерные испытания, а также демонтировал часть своей ядерной инфраструктуры.

Странам Ближнего Востока угрожает иранская программа разработки баллистических ракет, считает директор Нацразведки США. "Программа Ирана по разработке баллистических ракет, которая включает в себя крупнейший арсенал баллистических ракет в регионе, по-прежнему представляет угрозу для стран всего Ближнего Востока", - сказал Коутс.

По его словам, работа Тегерана над созданием ракет-носителей "сокращает сроки, необходимые для создания" межконтинентальной баллистической ракеты.

Выступая в Сенате, Коутс дал оценку и политической ситуации в Венесуэле. "Несмотря на то что режим Николаса Мадуро будет продолжать пытаться удержать власть, он сталкивается с упорной оппозицией", - сказал глава Нацразведки на заседании специального комитета по разведке Сената Конгресса США.

"Падающие объемы добычи нефти, экономическая бесхозяйственность и юридические вызовы почти наверняка усилят растущее экономическое давление на страну (то есть Венесуэлу - Прим. ТАСС)", - полагает Коутс.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы за исключением Мексики, Организация американских государств, ряд других стран. 29 января Вашингтон ввел санкции против венесуэльской нефтедобывающей компании PDVSA, а позже передал Гуайдо контроль над частью активов Венесуэлы в банках США.

Европейские страны, в числе которых Великобритания, Германия, Испания, Нидерланды и Франция, 26 января заявили, что признают Гуайдо временным президентом, если Мадуро не объявит о проведении выборов в течение восьми дней. В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор и Турция. Генсек ООН призвал к диалогу для разрешения кризиса.