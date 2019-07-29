Директор Национальной разведки США намерен уйти в отставку

Дэн Коутс, руководитель одной из разведслужб США, вступавший в полемику с президентом Дональдом Трампом из-за оценок роли России, Ирана и Северной Кореи, планирует в ближайшее время уйти в отставку. Об этом сообщил в воскресенье источник, знакомый с обстоятельствами дела.
Danas Coatsas
© AP / Scanpix

Человек, непосредственно знакомый с ситуацией, сказал корреспонденту агентства Reuters, что на прошлой неделе Коутс сообщил президенту Трампу о своем намерении вскоре уйти в отставку с поста директора Национальной разведки.

По словам источника, Коутс высказал президенту ряд предложений относительно того, кто мог бы заменить его на этом посту.

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Газета New York Times, ссылаясь на осведомленных лиц, сообщила, что, как ожидается, Коутс покинет свой пост в ближайшие дни.

Аппарат Коутса пока воздерживается от комментариев.

Как сообщил источник, говоривший на условиях анонимности, президент Трамп рассматривает кандидатуру конгрессмена-республиканца Джона Рэтклиффа в качестве возможного преемника Коутса.

"Голос Америки"
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