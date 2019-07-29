Директор Национальной разведки США намерен уйти в отставку

Человек, непосредственно знакомый с ситуацией, сказал корреспонденту агентства Reuters, что на прошлой неделе Коутс сообщил президенту Трампу о своем намерении вскоре уйти в отставку с поста директора Национальной разведки.

По словам источника, Коутс высказал президенту ряд предложений относительно того, кто мог бы заменить его на этом посту.

Газета New York Times, ссылаясь на осведомленных лиц, сообщила, что, как ожидается, Коутс покинет свой пост в ближайшие дни.

Аппарат Коутса пока воздерживается от комментариев.

Как сообщил источник, говоривший на условиях анонимности, президент Трамп рассматривает кандидатуру конгрессмена-республиканца Джона Рэтклиффа в качестве возможного преемника Коутса.