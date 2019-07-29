Дэн Коутс, руководитель одной из разведслужб США, вступавший в полемику с президентом Дональдом Трампом из-за оценок роли России, Ирана и Северной Кореи, планирует в ближайшее время уйти в отставку. Об этом сообщил в воскресенье источник, знакомый с обстоятельствами дела.
Danas Coatsas
© AP / Scanpix

Человек, непосредственно знакомый с ситуацией, сказал корреспонденту агентства Reuters, что на прошлой неделе Коутс сообщил президенту Трампу о своем намерении вскоре уйти в отставку с поста директора Национальной разведки.

По словам источника, Коутс высказал президенту ряд предложений относительно того, кто мог бы заменить его на этом посту.

Статьи по теме:
Washington Post узнала о возможном увольнении главы нацразведки США  (1)
США инициируют собственное расследование убийства Немцова  (22)

Газета New York Times, ссылаясь на осведомленных лиц, сообщила, что, как ожидается, Коутс покинет свой пост в ближайшие дни.

Аппарат Коутса пока воздерживается от комментариев.

Как сообщил источник, говоривший на условиях анонимности, президент Трамп рассматривает кандидатуру конгрессмена-республиканца Джона Рэтклиффа в качестве возможного преемника Коутса.

"Голос Америки"
Статьи по теме:

Директор Нацразведки США: новые виды оружия РФ и КНР будут угрожать американским спутникам (11)

Россия и Китай намерены создавать вооружения,...

Американские спецслужбы представили новую Национальную стратегию разведки (2)

Американское разведсообщество пытается спланировать...

Глава разведки США обвинил РФ и КНР в попытке повлиять на выборы в Конгресс (31)

Россия, Китай и Иран вели перед промежуточными выборами...

В мире

Лондон категорически против нового переноса срока выхода из ЕС

Выход Великобритании из ЕС без соглашения - все более...

Директор Национальной разведки США намерен уйти в отставку

Дэн Коутс, руководитель одной из разведслужб США ,...

Более 500 приходов московского патриархата присоединились к ПЦУ (4)

С момента создания Православной церкви Украины в...

"Групповое изнасилование на Кипре": все израильские подростки на свободе

Семь израильских подростков, остававшихся под стражей...

Исламисты из "Боко Харам" расстреляли похоронную процессию в Нигерии

Жертвами боевиков исламистской террористической...

TOP новостей

Какой ипотечный кредит разумно брать: существует ли безопасная черта (1)

Рынок недвижимости в Литве на данный момент...

Глава МИД Литвы призывает РФ воздержаться от избыточной силы против протестующих (68)

Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс...

Погода: воздух прогреется до 30 градусов

Сегодня над Литвой пройдет холодный атмосферный...

Romas Lazutka, Aistė Adomavičienė Aistė Adomavičienė Romas Lazutka

Ответ на шокирующее заявление экономиста о бедности: есть другой вопрос - как люди выживают на 122 евро (270)

Хочется верить, что жизнь в Литве становится лучше,...

Праздник моря: торговцы обманывают посетителей ярмарок? (59)

Посетителей ярмарок, которые ищут изделия ручной...