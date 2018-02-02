Несколько дней назад состоялась, вероятно, самая статусная встреча руководителей спецслужб России и США за последние годы. В Вашингтон тайно приехал директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и встретился с главой ЦРУ Майком Помпео.

Информацию об этой встрече Помпео подтвердил в интервью корреспонденту Би-би-си по вопросам безопасности Гордону Корера. "На днях я общался со своим российским коллегой", — рассказал он.

Ранее о визите Нарышкина в США сообщил и посол России в Америке Анатолий Антонов в интервью программе "60 минут" на канале "Россия 1".

Вместе с Нарышкиным в США прилетели руководитель главного управления российского генштаба (более известного как ГРУ) Игорь Коробов и директор ФСБ Александр Бортников, сообщила газета Washington Post со ссылкой на собственные источники. Ни Помпео, ни Антонов о том, кто приезжал вместе с Нарышкиным, не говорили.

Российские власти этот визит также не комментировали. "Я неоднократно говорил, что мы это не комментируем", — сказал Би-би-си глава пресс-бюро СВР Сергей Иванов. Би-би-си ожидает ответов от пресс-служб ФСБ и Минобороны, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее отказался комментировать эту встречу.

И Нарышкин, и Коробов находятся под персональными американскими санкциями. Впрочем, по американским законам они могут приехать с рабочим визитом в США, если это не угрожает интересам страны — решение об этом принимает госсекретарь по согласованию с министерством внутренней безопасности.

Польза Западу

Помпео в интервью Би-би-си рассказал, что общался с российским коллегой об угрозе возвращения боевиков "Исламского государства", которые уехали в Сирию из России и стран Средней Азии: "Это глобальная проблема, та, которую нам необходимо решать вместе, чтобы мы были в состоянии предотвращать такие террористические атаки, которые случались в 2017 году".

Он отметил, что хотя США и рассматривают Россию как оппонента с ядерным арсеналом, но тем не менее в области борьбы с терроризмом и "в некоторых других областях", где российские и американские спецслужбы могут работать вместе, "нужно это делать".

Помпео напомнил, что президент России Владимир Путин "сказал добрые вещи" об американском разведсообществе. 17 декабря во время телефонного разговора Путин поблагодарил своего американского коллегу Дональда Трампа за информацию от ЦРУ, которая помогла задержать террористов, готовивших взрывы в Казанском соборе Санкт-Петербурга.

"Я очень ценю то, что мы вместе проделали эту работу, [позволившую предотвратить теракт в соборе]. Честно, скорее всего, там могли быть и жертвы среди граждан США", — сказал глава ЦРУ Би-би-си.

Он отметил, что и российская разведка делится информацией, "которая приносит пользу Западу". "Это область, в которой мы можем работать вместе, где у нас есть общие интересы", — отметил Помпео.

Антонов рассказывал, что главы разведслужб обсуждали проблему совместной борьбы с терроризмом. "Мы находились в контактах в 2014 году, когда проводили сочинскую олимпиаду. Конечно же, думаем и о совместной работе в этом году, когда будет чемпионат мира по футболу", — напомнил он. Посол отметил, что работа по линии спецслужб идет, "и правильно [что она] очень не видна читателям и зрителям".

О поводе для встречи Помпео рассказал и в ответе на запрос сенатора Чарльза Шумера (документ есть в распоряжении Би-би-си). Он отметил, что во втречах руководства ЦРУ с российскими коллегами нет ничего "неблагоприятного". "Мы периодически встречаемся с российскими коллегами по тем же причинам, по которым это делали наши предшественники — чтобы держать Америку в безопасности", — написал Помпео Шумеру. По его словам, на таких встречах обсуждаются очень сложные темы", по которым интересы России и США совпадают.

Неясный сигнал

"Это редкий случай. Я не помню случая, чтобы приезжали одновременно руководители всех трех разведслужб, — сказал Би-би-си главред сайта "Агентура.ру", историк спецслужб Андрей Солдатов. — Удивительно, даже в лучший период отношений между российскими и американскими спецслужбами такого не происходило".

"Лучшим" с точки зрения этих контактов Солдатов назвал 2013 год — по его словам, после теракта на марафоне в Бостоне и до зимней Олимпиады в Сочи взаимодействие между разведками США и России было наиболее плотным.

Washington Post приводит высказывания бывших и действующих сотрудников США, которые также отметили, что не могут вспомнить другого такого случая, когда в Вашингтон одновременно приезжало бы столько руководителей российской разведки и органов безопасности.

По мнению Солдатова, тема консультаций по борьбе с терроризмом лишь предлог, поскольку большинство встреч и контактов по линии спецслужб между Россией и США объясняют именно этим.

"Это довольно символическая история — все формальные каналы сотрудничества в этих областях налажены давно — предотвращение теракта в Санкт-Петербурге один из примеров. Встреча, скорее всего, должна символизировать, что мы сохраняем контакты, но сигнал какой-то непонятный", — говорит Солдатов.

С учетом заявлений Помпео в интервью Би-би-си о том, что Россия якобы готовит вмешательство на довыборах в Конгресс США, говорить об улучшении отношений не приходится, отметил эксперт: "После событий 2016-2017 года такого рода оптимизм немного удивляет".

Бывший глава пресс-бюро СВР Юрий Кобаладзе сказал Би-би-си, что не помнит совместных поездок в США глав всех трех разведслужб, но не стал исключать, что такое уже когда-то было. "Практика обмена делегациями была, я ничего удивительного в этой поездке не вижу", — добавил он.

"Подобные вещи похожи на ситуацию с айсбергом, когда на поверхности только одна седьмая часть, а шесть седьмых под водой", — прокомментировал встречу президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер.

Линдер отметил, что контакты по линии разведок между Россией и США не прекращались даже в периоды самой сильной напряженности в отношениях. "Это часть политического закулисья — даже во времена СССР секретная военная дипломатия работала, — подчеркнул он. — Есть старая английская поговорка: у спецслужб нет ни друзей, ни врагов, но есть интересы. Разведка — достаточно прагматичный орган".