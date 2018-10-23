Президент США Дональд Трамп ранее в понедельник заявил, что "лучшие люди разведки находятся в Турции", но не предоставил никаких подробностей.

По словам главы Белого дома, он не удовлетворен объяснениями Саудовской Аравии по поводу того, что случилось с журналистом Джамалем Хашогги, однако не хочет потерять инвестиции Эр-Рияда.