Дипломаты РФ посетили россиянина, подозреваемого в убийстве в Берлине

Два российских дипломата посетили в следственном изоляторе в Берлине "Вадима Соколова", который подозревается в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Об этом во вторник, 1 октября, сообщают Spiegel Online и Zeit Online. Дипломаты приехали к "Соколову" в изолятор вскоре после совершения самого преступления, они разговаривали на русском языке и без постороннего наблюдения, что они обсуждали – неизвестно.
Berlyno policija
© AFP / Scanpix

Эта процедура разрешена Венской конвенцией о дипломатических сношениях, но такую "быструю и интенсивную" реакцию России оба немецких издания называют необычной. Еще одним свидетельством того, что РФ причастна к этому преступлению, они считают происхождение оружия.

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Для убийства был использован пистолет Glock, который в 1986 году продали из Австрии в Эстонию, позднее его ствол заменили, возможно, чтобы скрыть следы. Предполагается, что оружие "Соколову" передали на пути из Варшавы в Берлин его сообщники, пишет Zeit Online.

Бывший чеченский полевой командир Зелимхан Хангошвили был застрелен в парке Малый Тиргартен в самом центре Берлина 23 августа. Предполагаемого убийцу удалось поймать в тот же день благодаря свидетельским показаниям. Позднее расследователи Bellingcat, The Insider, Dossier Center и Spiegel Online сообщили, что подозреваемый "Вадим Соколов"ездил в Берлин "под чужим именем при активной поддержке российского государства, которое создало целостную легенду фиктивной личности". В России отрицают причастность официальных лиц к преступлению.

NEWSru.com
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