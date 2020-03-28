Как говорится в коммюнике, распространенном в пятницу в Брюсселе, этот доклад подтверждает, что "на востоке Украины продолжается практика произвольных задержаний, пыток и жестокого обращения с задержанными, связанными с конфликтом". "Все стороны должны соблюдать свои международные обязательства по правам человека и гуманитарному праву", - подчеркивается в заявлении ЕВС.

Представитель службы отмечает, что в докладе УВКПЧ, в частности, была "выявлена и далее подтверждена постоянная модель произвольных задержаний, которая часто выражалась в насильственных исчезновениях, пытках и жестоком обращении с задержанными лицами, связанными с конфликтом, в так называемых Луганской народной республике и Донецкой народной республике".

"Эта практика и безнаказанность их исполнителей должны прекратиться. Сообщения в докладе УВКПЧ освобожденных задержанных об условиях их содержания ужасают. ЕС ожидает немедленного и всестороннего расследования этих сообщений о нарушениях", - подчеркивается в коммюнике.

В нем также содержится призыв, чтобы независимые международные наблюдатели, такие как Международный комитет Красного Креста и УВКПЧ получили полный и безусловный доступ ко всем задержанным и к местам их содержания под стражей в Донбассе, передает "Интерфакс".

В этом контексте ЕС ожидает, что Россия ради мирного политического урегулирования конфликта на востоке Украины "окажет свое значительное влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает", отмечается в документе.

"Европейский союз вновь заявляет о своей полной поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ", - напоминают в Брюсселе.

Добавим, в этом месяце похожий доклад о нарушениях прав человека подготовил и Госдепартамент США. В нем говорилось, что Россия продолжает нарушать права человека не только на своей территории, но также в Крыму, Сирии и на юго-востоке Украины.

Госдепартамент указывает на такие нарушения прав в Крыму, как исчезновения, пытки, в том числе карательное психиатрическое заключение, плохое обращение с лицами, содержащимися под стражей, произвольный арест и задержание, вмешательство в личную жизнь, жесткие ограничения на свободу слова, включая насилие в отношении журналистов и блокировка веб-сайтов, грубое и повсеместное подавление свободы собраний и вероисповедания, суровое ограничение свободы объединений, в том числе запрещение Меджлиса крымскотатарского народа, насилие и системная дискриминация против крымских татар и этнических украинцев.