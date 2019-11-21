Постпред США при ЕС Гордон Сондланд подтвердил, что американский президент Дональд Трамп поставил военную помощь Киеву в зависимость от проведения в Украине расследования в отношении его политических противников. По словам дипломата, летом Трамп заявил, что перечисления военной помощи в размере почти 400 миллионов долларов не произойдет, если Киев не инициирует публичное расследование, в частности, против газовой компании Burisma. Такое заявление Сондланд сделал в среду, 20 ноября, выступая в Конгрессе США.
В компании Burisma работал Хантер Байден, сын представителя Демократической партии Джо Байдена, считающегося наиболее вероятным соперником Трампа на выборах в США 2020 года.
Кроме того, Сондланд утверждал, что был "категорически против" любой приостановки помощи Украине, поскольку стране нужны средства "для борьбы с российской агрессией". При этом в своих отношениях с Украиной Сондланд якобы "следовал указаниям президента".
Посол США в ЕС также подтвердил, что посещение Белого дома Зеленским, чего якобы очень хотел украинский президент, также было поставлено в зависимость от публичного объявления о расследовании. По утверждению Сондланда, Трамп вынудил его и других дипломатов сотрудничать по вопросам политики в отношении Украины со своим (Трампа) личным адвокатом Рудольфом Джулиани, чего сами дипломаты "не хотели".
Демократы начали готовить процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи сиюльским телефонным разговором Трампа с Зеленским. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера.
Постпред США при Евросоюзе Сондланд считается одним из ключевых свидетелей по этому делу.
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