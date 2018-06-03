По его словам, 7 июня в Брюсселе министры обороны стран-участниц НАТО обсудят возможность увеличения резерва на 30 тысяч человек. Предполагается, что новое подразделение получит несколько сотен истребителей и кораблей.
«Альянс планирует значительно повысить оперативную готовность отдельных союзников на суше, море и воздухе», — говорится в статье. Там отмечается, что новый резерв обеспечит готовность НАТО к «возможному кризису». В случае необходимости военные должны будут прийти в полную боевую готовность за тридцать дней.
Инициатором предложения выступили США. При этом главенствующая роль в реализации планов будет принадлежать Германии, указывает источник. В случае успешных переговоров НАТО примет декларацию о создании нового резерва в середине июля. Как отмечается, подразделение дополнит существующие силы быстрого реагирования НАТО (NATO Response Force), насчитывающие примерно 20 тысяч военных.
Помимо нового резерва, 7 июня участники НАТО обсудят усиление «военной мобильности» и усовершенствование инфраструктуру для быстрой транспортировки тяжелой военной техники. «Это требует совершенствования инфраструктуры, а также устранения административных барьеров и ускорения политических решений», — указывается в статье.
В марте в НАТО выразили обеспокоенность возможным военным превосходством России над силами США в Европе к 2025 году.
«С учетом их модернизации и темпов, с которыми она осуществляется, нам придется поддерживать нашу модернизацию на таком уровне, чтобы сохранить превосходство в тех областях, в которых мы сейчас доминируем», — заявлял командующий силами США и объединенными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапарротти. Он отметил, Россия продолжает развивать ключевые военные технологии и не замедляется в этом движении в попытках дестабилизировать Запад.
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