Альтмайер выступил против критики в отношении строительства российского газопровода. По его словам, каждая страна имеет право поддерживать экономические и торговые отношения, которые она считает целесообразными. Кроме того, проект «Северный поток — 2» изначально был частным проектом, который изначально был одобрен многими странами, пояснил немецкий чиновник.
Министр экономики ФРГ отметил, что в последнее время появилась «идеологически мотивированная» критика в адрес «Северного потока — 2». Он также добавил, что правительство страны серьезно относится к опасениям европейских партнеров в отношении данного проекта.
В ответ на вопрос об обвинениях президента США Дональда Трампа, который сказал о зависимом положении Берлина из-за совместного с Россией проекта, Альтмайер ответил, что страна не будет «поддаваться шантажу».
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