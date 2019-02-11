Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что рассматривает проект строительства газопровода «Северный поток — 2» как частный проект в интересах Германии. Об этом он рассказал в интервью Die Welt.
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© Sputnik / Scanpix

Альтмайер выступил против критики в отношении строительства российского газопровода. По его словам, каждая страна имеет право поддерживать экономические и торговые отношения, которые она считает целесообразными. Кроме того, проект «Северный поток — 2» изначально был частным проектом, который изначально был одобрен многими странами, пояснил немецкий чиновник.

Министр экономики ФРГ отметил, что в последнее время появилась «идеологически мотивированная» критика в адрес «Северного потока — 2». Он также добавил, что правительство страны серьезно относится к опасениям европейских партнеров в отношении данного проекта.

В ответ на вопрос об обвинениях президента США Дональда Трампа, который сказал о зависимом положении Берлина из-за совместного с Россией проекта, Альтмайер ответил, что страна не будет «поддаваться шантажу».

Gazeta.ru
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