По информации немецкого издания Welt am Sonntag, Евросоюз снял введенные в 2014 году санкции за украинский конфликт с нескольких человек. В частности, из европейского черного списка исключены девять украинцев из окружения экс-президента Виктора Януковича, сообщается на сайте Die Welt в субботу, 13 апреля, со ссылкой на внутренние документы Европейской внешнеполитической службы (EAD).
Решение принято в связи с отсутствующими доказательствами, свидетельствующими о вине отдельных фигурантов черного списка, указывается далее в анонсе воскресного выпуска газеты - Welt am Sonntag.
Ротенберг и Киселев не смогли добиться исключения из списка
При этом в некоторых случаях фигурантам санкционного списка ЕС не удалось опротестовать эти меры в суде. В частности, судебные процессы проиграли российский олигарх Аркадий Ротенберг и телеведущий Дмитрий Киселев. Об этом написала верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини в письме председателю комитета по иностранным делам Европарламента Дэвид Макаллистеру, имеющемся в распоряжении Welt am Sonntag.
В настоящее время штрафные меры в связи с нарушением территориальной целостности Украины и конфликтом на ее территории действуют в отношении 170 лиц и 44 организаций, отмечает далее издание.
В Лондоне задержан неизвестный, врезавшийся в машину посла Украины (1)
Полиция Лондона открыла огонь по машине, врезавшейся в...
Руководство киевского стадиона подтвердило приезд Порошенко 14 апреля
Согласно информации НСК "Олимпийский", Петр Порошенко...
Помпео назвал действия России в Венесуэле "очевидной провокацией" (11)
Госсекретарь США Майк Помпео призвал Москву...
Die Welt сообщил об исключении ряда лиц из санкционного списка ЕС по Украине (3)
Санкции ЕС сняты, в частности, с девяти украинцев из...
Спецслужбы ЕС заметили смену тактики РФ по вмешательству в выборы (28)
По данным европейских разведок, Москва не оставляет...
TOP новостей
Домашний сервис: сколько стоят услуги домработницы (12)
В Литве уже не первый год работают компании,...
Юозайтис: я не даю жене работать, ее дело - дети (123)
Среди девяти кандидатов в президенты Литвы самое...
Погода: с каждым днем будет становиться все теплее (3)
В ближайшие дни на погоду в Литве будет влиять...
Глава СОГГ: задержанные контрабандные сигареты будут храниться всего в двух местах (24)
После того как из Варенского подразделения Службы...
Грибники собирают первые грибы, но немногие знают об опасности (3)
В Литве пробуждается природа, распускаются первые...