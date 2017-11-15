"Есть один момент, который показывает, насколько развита "историческая амнезия" в Венгрии", - пишет автор, ссылаясь на слова Петера Креко, директора венгерского аналитического центра "Политический капитал".

Аналитик обращает внимание на "таинственное соглашение между Венгрией и Россией об обмене государственными тайнами", отмечая, что "это лучший пример для того, чтобы показать, насколько сильное влияние Россия снова приобретает в странах Восточного блока".

"То, что страна-участница НАТО признает легальным обмен государственными тайнами с Москвой, привело альянс в замешательство", - говорит Петер Креко. Соответственно, правительство Виктора Орбана уже несколько лет пользуется низким доверием, особенно со стороны американцев, "хотя премьер-министр Венгрии рассматривает именно военное сотрудничество с Америкой как сферу, в которой венграм есть что предложить американцам", отмечает Борис Калноки. Как ни парадоксально, но венгры поддерживают Америку даже там, где "нужно дать отпор России - например, в военных учениях в Прибалтике". И, тем не менее, Венгрия относится к тем странам, "которые великодушно предоставляют России возможности для реализации ее стремления к увеличению сферы влияния", - подчеркивает журналист.

Как передает издание, растущее влияние России в Восточной Европе беспокоит и ЕС. Так, среди прочего, Брюссель волнует "большая игра российского президента Владимира Путина на Балканах и в странах бывшего Восточного блока".

Автор статьи рассуждает: "Относительно понятно, что мотивирует Россию: Путин хочет распространить свою власть на Европу, одновременно ослабив ЕС и НАТО. И, вместе с тем, он осуществляет политическое возвращение в те страны, которые когда-то находились под военным влиянием Москвы".

"Гораздо менее понятно, что заставляет некоторых бывших "жертв" российской силовой политики послушно открывать сегодня дверь Путину", - продолжает автор. Журналист уверен: "Ответ на этот вопрос во многом связан с деньгами и коррупцией".

"Самым верным вассалом России на Балканах" автор называет Сербию, которая хочет вступить в ЕС, но не желает "ставить на карту хорошие отношения с Москвой и финансовую поддержку со стороны России". Такие "танцы на канате" не приблизят Сербию к вступлению в ЕС, уверен журналист.

Также, по мнению автора статьи, попытка скрытого участия в организации путча в Черногории показала, что "Россию мало что может напугать при реализации ее интересов в регионе".

Однако, отмечает автор, у России нет шансов в Польше и странах Балтии: "там настолько боятся Москвы, что вряд ли даже приоткроют дверь России для ее попыток расширить свое влияние".

"Чехия, Словакия и Венгрия закрывают глаза на свои страхи из прошлого, пытаясь заработать деньги вместе с Россией и с ее помощью", - делает вывод журналист. Так, венгерский премьер-министр Виктор Орбан "пытается получить максимальную экономическую выгоду из сотрудничества с Россией, при этом не спровоцировав окончательный разрыв отношений с Америкой".

"При всем недоумении касательно добровольного сближения жертв с бывшим агрессором, нельзя отрицать идеологической близости между странами, - отмечает автор в заключение. - Польша, Венгрия, Чехия и Словакия иногда чувствуют себя ближе к Москве, чем к Брюсселю, который отдаляется от них своими идеями, например, о распределении квот на беженцев".