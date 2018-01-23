В Бельгии начался суд над католическим диаконом, которого обвиняют в убийстве не менее 10 человек, включая его собственную мать.

Иво Поппе, который по совместительству работал медбратом, обвиняется в том, что вводил в вены своих жертв инъекции воздуха, что приводило к закупорке кровяных сосудов с летальным исходом.

Обвинение утверждает, что все убийства произошли в клинике в Менене, где Поппе сначала работал медбратом, а после рукоположения в диаконы занимался там же пастырской работой.

Сам он называет свои действия эвтаназией, настаивая на том, что действовал из сострадания к старикам и неизлечимо больным.

Бельгийские газеты уже называют 61-летнего Поппе "дьяконом смерти".

Если он будет признан виновным по всем пунктам обвинения, это станет одним из самых массовых убийств в истории Бельгии.

Диакон - низшая степень священства в христианстве. В Римско-католической церкви в круг обязанностей диакона входит сослужение священнику во время торжественной евхаристической литургии, замена священника в некоторых функциях, а также чтение проповеди и совершение крещения.

Поппе был арестован в 2014 году, после того, как он сказал своему психиатру, что подверг эвтаназии десятки человек. Все его жертвы, по его словам, были пожилыми и неизлечимо больными людьми.

По сведениям местных газет, он частично сознался в содеянном во время допросов, говоря, что лишь жалел смертельно больных пациентов. Он, однако, затем отказался от этих слов и сейчас отвергает все обвинения.

Обвинение считает, что среди убитых Поппе людей несколько его родственников: двое двоюродных дедушек, его тесть, и его собственная мать, скончавшаяся в 2011 году.

Насколько известно, его мать страдала от депрессии, но ее врачи отрицают, что она пошла бы на эвтаназию добровольно.

Обвинение утверждает, что Поппе убил гораздо больше людей, указывая на тот факт, что в своем дневнике он вел список пациентов, скончавшихся в клинике. По их словам, подозрения вызывают не менее 50 смертей.

Выступая в понедельник в суде в Брюгге, адвокат Поппе призвал не придавать значения этим выводам обвинения, сказав, что в клинике умирало много пожилых людей и его клиент просто упоминал случаи смерти, происходившие на его глазах.

Суд продлится более недели, и заслушает показания десятков свидетелей, в том числе и родственников скончавшихся.