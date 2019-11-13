Девятилетний вундеркинд из Нидерландов получит диплом университета

Пока самым юным обладателем диплома о высшем образовании является американец Майкл Карни, ставший выпускником Алабамского университета в 10-летнем возрасте.
Лоран Симонс учится на факультете электротехники. В университет он поступил всего год назад.
Шестилетнюю программу средних и старших классов школы вундеркинд освоил всего за 1,5 года и летом прошлого года, когда ему было восемь лет, получил аттестат о среднем образовании.
После летних каникул он начал учебу в университете, программу которого он также освоил намного быстрее всех своих однокурсников.
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Morning Exercise...Math And Sports In One...😅#laurentsimons #mathforbreakfast #engineering #sports #fun
IQ ребенка равен 145, он обладает фотографической памятью. По словам самого Лорана, его любимый предмет - математика, потому что она включает в себя статистику, геометрию и алгебру.
В будущем, по его словам, он хочет стать кардиохирургом. Еще учась в школе, мальчик прошел курс медицинского факультета Университета Амстердама.
По словам Лорана Симонса, он мечтает найти средства для продления жизни людей.
Мама Лорана Симонса родом из Голландии, отец - бельгиец. Мальчик родился в Бельгии, потом семья перебралась в Нидерланды.
По словам родителей, они довольно рано поняли, что у них в семье растет вундеркинд. По рассказу отца Лорена, его сын не особо интересовался игрушками в отличие от своих сверстников.
"Если он решит завтра стать плотником, для нас это не будет проблемой. Если это его сделает счастливым", - говорил год назад отец Лорена, когда тот поступил в университет.
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Give It Back!!! It’s Mine!!🤣🤣💪❤️🐶 #laurentsimons #germanshepherd #fun #playing #ilovemydog #dogsofinstagram #picoftheday
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