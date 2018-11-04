Девять человек погибли на Сицилии в затопленном рекой доме

Всего погибло девять человек, среди них трое детей в возрасте от 1-го года до 15 лет, а также мать двоих из них и их бабушка и дедушка.
Это случилось в ночь на субботу на Сицилии в городе Кастельдаччиа.
В живых остались только три члена одной из семей, которых в момент затопления не было внутри дома: отец одного из детей вместе с другим ребенком ушли в этот момент по делам, а еще один 10-летний ребенок спасся, успев залезть на дерево.
Еще три человека погибли в других районах Сицилии, когда их автомобили были поглощены потоком воды.
В результате непогоды и проливных дождей в других регионах Италии погибли еще 17 человек, в основном на севере и западе страны.
Самые сильные разрушения произошли в окрестностях города Беллуно в северной провинции Венето, где в результате штормового ветра повалено много деревьев и размыты дороги.
В шести регионах страны - от Венето на севере до островов Сицилии и Сардинии на юге - сохраняется штормовое предупреждение.
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