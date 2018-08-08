По словам чиновника, в результате ошибочного удара Военно-воздушных сил США по полицейскому контрольно-пропускному пункту на территории уезда Азра, центральной провинции Логар, погибли девять афганских полицейских, ранения получили еще 15 стражей порядка.

Представительство НАТО в Кабуле подтвердило авиационный полет, запрошенный афганскими силами. Однако альянс не предоставил никакой информации о причинах произошедшего.

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Ранее член провинциального совета Логара Абдул Вали Уэйкел сообщил агентству Pajhwok, что боевики в понедельник вечером начали скоординированные атаки на правительственные посты в Азре и осаждают уездный центр с нескольких сторон.

Представитель радикального движения "Талибан" Забиулла Моджахед заявил местным СМИ, что боевики продвигаются к центру Азры, убито 19 и ранено еще шестеро местных полицейских.