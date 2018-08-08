Жертвами незапланированного авиаудара США стали девять афганских полицейских. Об этом местным СМИ сообщил заместитель пресс-секретаря МВД Афганистана Насрат Рахими, передает "Интерфакс".
© AFP / Scanpix

По словам чиновника, в результате ошибочного удара Военно-воздушных сил США по полицейскому контрольно-пропускному пункту на территории уезда Азра, центральной провинции Логар, погибли девять афганских полицейских, ранения получили еще 15 стражей порядка.

Представительство НАТО в Кабуле подтвердило авиационный полет, запрошенный афганскими силами. Однако альянс не предоставил никакой информации о причинах произошедшего.

Статьи по теме:
В Эстонии испанский истребитель произвел по ошибке запуск боевой ракеты. Ракету разыскивают  (89)

Ранее член провинциального совета Логара Абдул Вали Уэйкел сообщил агентству Pajhwok, что боевики в понедельник вечером начали скоординированные атаки на правительственные посты в Азре и осаждают уездный центр с нескольких сторон.

Представитель радикального движения "Талибан" Забиулла Моджахед заявил местным СМИ, что боевики продвигаются к центру Азры, убито 19 и ранено еще шестеро местных полицейских.

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

В мире

Прием в российское гражданство собрались упростить. Не для всех (3)

Правительство России внесло в Госдуму законопроект,...

Госсекретарь США подтвердил поддержку Украины в разговоре с Порошенко (2)

Госсекретарь США Майк Помпео вновь выразил поддержку...

Девять афганских полицейских погибли в результате ошибочного удара ВВС США (3)

Жертвами незапланированного авиаудара США стали...

Тимошенко возглавила рейтинг кандидатов в президенты Украины (9)

Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко...

В WhatsApp завелся последователь "Синего кита" — жуткое существо Momo. Что надо о нем знать? (5)

По миру через WhatsApp стремительно распространяется...

TOP новостей

В Литве выявлена нелегальная фабрика алкоголя (15)

Литовские правоохранительные органы обнаружили одно...

"Руки прочь от Грузии!": митинг у посольства РФ в Литве напомнил о 10-летии российско-грузинской войны (195)

"Свободу Грузии", "Стоп российской агрессии" – плакаты с...

Жителей и гостей Вильнюса снова приглашают на башню Гедиминаса (12)

После почти восьмимесячного перерыва гора Гедиминаса...

Карбаускис: ИАПЛ-СХС может получить пост заместителя спикера сейма (2)

Лидер Союза "аграриев" и "зелёных" Литвы (САЗЛ) Рамунас...

Тимошенко возглавила рейтинг кандидатов в президенты Украины (9)

Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко...