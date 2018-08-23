Лондонское отделение Deutsche Bank 27 июня направило в правительство России письмо, в котором сообщило, что в рамках практики ​"знай своего клиента" (Know your customer, KYC) анализирует предоставляемые правительству России услуги и имеющиеся у него документы. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на письмо. Представитель Минфина подтвердил получение письма.
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KYC подразумевает, что банк идентифицирует клиента перед проведением каких-либо операций. Информация о клиентах должна периодически обновляться, отмечает Deutsche Bank, ссылаясь в письме на собственную политику. При этом банк в письме называет российское правительство "фирмой".

"Невозможность получить самую свежую информацию от вашей фирмы, — приводит газета выдержку из письма, — может потребовать от нас прекратить наши деловые отношения". Банк попросил связаться в течение 30 дней, которые уже прошли.

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Два чиновника финансово-экономического блока сказали "Ведомостям", что правительство не стало отвечать банку, но от Deutsche Bank больше извещений на этот счет тоже не поступало. Источник газеты добавил, что Deutsche Bank неоднократно участвовал в качестве организатора выпусков облигационных займов, а по ряду выпусков он выступал фискальным агентом. Другой собеседник газеты — топ-менеджер международного инвестбанка — предположил, что правительство осталось в базе данных Deutsche Bank и это письмо ему пришло по ошибке.

В Deutsche Bank газете сказали, что "регулярные формальные проверки всех партнеров по всему миру являются стандартной мерой в рамках KYC-процедур".

РБК
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