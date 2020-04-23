Deutsche Bank оценил шансы COVID-19 стать худшей пандемией в истории

Если сравнить вспышку Covid-19 с 23 другими пандемиями нашей эры, то она не войдет даже в двадцатку самых смертоносных. Такая оценка пандемии содержится в исследовании Deutsche Bank.

Авторы исследования проанализировали пандемии и эпидемии, при которых, согласно историческим источникам, насчитывалось как минимум 100 тысяч погибших. Они составили список из 24 заболеваний, а затем подсчитали, какая доля мирового населения погибла от них. Deutsche Bank указывает, что из-за отличающихся оценок количества смертей, исследователи пользовались разными источниками.

По последним данным, жертвами Covid-19 стали 0,002% населения Земли (исходя из данных о 178 тысяч погибших, сейчас по данным университета Хопкинса их более 182 тысяч). По этому показателю нынешнюю пандемию обошел свиной грипп 2009-2010 годов: тогда умерли 203 тысяч населения, или 0,003% населения мира на тот момент, напоминает портал РБК.

Наиболее смертоносной болезнью современности остается СПИД. В результате заражения ВИЧ с момента открытия заболевания в 1981 году и по настоящее время умерли 0,57% населения (30 млн человек), и эта пандемия еще продолжается.

Наиболее масштабной пандемией за последние сто лет стала "испанка" ("испанский грипп"), которая распространялась после Первой мировой войны в 1918-1919 годах. Ее жертвами стали 50 млн человек, или 2,73% мирового населения в те годы.

Самым смертоносным заболеванием в истории человечества за последние две тысячи лет, согласно Deusche Bank, стала "черная смерть" — пандемия чумы 1347-1351 годов, в результате которой, по данным исторических источников, умерло 42% мирового населения того времени — 200 млн человек. Во время чумы 541-542 годов, в эпоху правления византийского императора Юстиниана I, погибли 28,51% — 60 млн человек, напоминает портал РБК.