Дети от суррогатных матерей застряли в Украине

Скопировать ссылку Дети от суррогатных матерей застряли в Украине

aA

Из-за закрытия границ десятки детей, рожденных суррогатными матерями в Украине, не могут встретиться со своими биологическими родителями из других стран.