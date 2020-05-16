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Из-за закрытия границ десятки детей, рожденных суррогатными матерями в Украине, не могут встретиться со своими биологическими родителями из других стран.
Kūdikis
Kūdikis
© Shutterstock

Суррогатное материнство – большой и легальный бизнес в Украине, рассчитанный в первую очередь на клиентов из западных стран.

Рождение ребенка, выношенного украинской женщиной, обходится будущим родителям примерно в 50 тысяч долларов США.

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