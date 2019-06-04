Дети неграждан в Латвии будут автоматически получать гражданство страны с 2020 года

Идею давать гражданство всем рожденным в стране детям неграждан, как это сделала соседняя Эстония, бывший президент Латвии Раймондс Вейонис высказал в 2017 году. Принять соответствующий закон давно требовали от стран Балтии власти ЕС.

"Мы должны раз и навсегда прекратить выдавать паспорта неграждан детям", – заявил тогда Вейонис. Но предложенный им закон удалось провести через латвийский парламент с большим трудом.

Термин "негражданин" появился в Латвии после восстановления независимости в 1991 году. Неграждане – это люди, которые приехали в страну после 1940 года, то есть после потери Латвией независимости. С паспортом негражданина человек не может голосовать и быть избранным, не может служить в армии и занимать определенные государственные и муниципальные посты.

По последним данным, сейчас в Латвии живет 1 миллион 796 тысяч граждан и 242 тысячи неграждан. Подавляющее большинство неграждан – русскоязычные, в основном пенсионеры из русскоязычных анклавов. Они не хотят или не имеют возможности проходить натурализацию и не хотят сдавать два экзамена – историю и латышский язык.

Эгилс Левитс тем не менее заявил, что "в целом гражданство Латвии получить очень легко". По его утверждению, сейчас это "вопрос личной воли и желания, и того, чувствует ли человек связь с латвийским государством".

"В этом случае, конечно же, он приглашается получить гражданство. Тем не менее если у этого человека есть сомнения, то у него так и так есть все социальные и экономические права, даже если он не является гражданином Латвии", – подчеркнул Эгилс в интервью.

Каждый год, по данным латвийских властей, гражданство Латвии оформляют себе лишь около 900 человек. В 2017 году, к примеру, латвийский паспорт получили 400 бывших неграждан. В основном это молодые люди от 18 до 30 лет, которые планируют отъезд за границу.