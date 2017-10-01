Демонстрация неонацистов в шведском городе Гётеборге закончилась столкновениями с антифашистами и с полицией.
© Reuters/Scanpix

Группировка "Северное движение сопротивления" (NMR) планировала провести в субботу марш через центр Гетеборга.

По словам представителя полиции, столкновения между полицейскими и вооруженными щитами активистами NMR начались после того, как участники марша попытались отойти от установленного для них маршрута.

Десятки человек были задержаны, в том числе и лидер группировки, сообщает шведская пресса.

Насколько известно, среди задержанных есть и активисты, протестовавшие против демонстрации неонацистов.

На марш в Гетеборг прибыло несколько сот неонацистов, а также протестовавшие против него антифашисты, выстроившиеся вдоль маршрута шествия.

Некоторые газеты в Швеции сообщают, что драка началась после того, как в неонацистов полетели камни, а те, со своей стороны, попытались пробиться через заслоны полиции.

По словам представителей властей, разрешение на проведение марша истекло в 15:00 по местному времени, было задержано более 30 человек.

Группировка NMR не запрещена в Швеции. На своем сайте организация называется национал-социалистической. Так называла себя партия Гитлера.

Группировка добивается прекращения иммиграции, а также борется с "глобальной сионистской элитой", как заявлено на ее сайте.

NMR также выступает за создание единого скандинавского государства вместе с соседними странами.

Агентство Рейтер сообщает, что полиция ожидала вспышки насилия, и в Гетеборг были подтянуты дополнительные полицейские силы из других регионов Швеции.

Кроме того, на всякий случай в местных тюрьмах были созданы 350 временных свободных мест.

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