В Будапеште десятки тысяч человек в субботу, 21 апреля, вышли на акцию протеста против партии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которая получила большинство мест в парламенте по итогам выборов. Протестующие, среди которых было немало молодежи, размахивали флагами Венгрии и Евросоюза и скандировали: "Мы - большинство!".
По мнению организаторов, протест не приведет к мгновенному "изменению системы". Акция является лишь первым шагом и свидетельствует о желании жить в демократическом обществе "с независимыми институтами и свободными медиа", - считают организаторы.
Участники призвали к дальнейшим протестам в других городах страны. Неделей ранее, 14 апреля, на акцию протеста в столице Венгрии вышли около 100 тысяч человек.
50 процентов голосов и большинство мест
По итогам парламентских выборов в Венгрии, которые состоялись 8 апреля, партия "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" премьер-министра Виктора Орбана набрала около 50 процентов голосов. В коалиции с Христианско-демократической народной партией она получила 133 места из 199 в Государственном собрании.
Противники премьер-министра обвиняют его в ксенофобии, расизме, в давлении на гражданское общество, манипуляциях с избирательной системой и установлении контроля над судебной властью страны и венгерскими СМИ.
Орбан регулярно выступал с критикой Джорджа Сороса. Премьер-министр Венгрии обвинил американского магната и филантропа в желании нанести ущерб Европе с помощью управления массовой миграцией. Ранее финансируемый Соросом фонд "Открытое общество" объявил о переезде своего регионального центра из Будапешта в Берлин.
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