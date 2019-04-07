На фоне продолжающихся уже несколько недель перебоев с электричеством и питьевой водой десятки тысяч венесуэльцев в субботу, 6 апреля, вышли на улицы городов страны с протестом против режима главы Венесуэлы Николаса Мадуро. Временный президент страны Хуан Гуайдо, призвавший своих сторонников к демонстрациям, назвал протесты в 358 городах страны началом "Операции Свобода", которая должна закончиться отставкой Мадуро.
"Воды нет, электричества нет, теперь не должно быть Мадуро!" - скандировали участники акции протеста, выражая возмущение тяжелой гуманитарной ситуацией в Венесуэле.
Гуайдо: 90 процентов населения Венесуэлы хотят смены режима
"Мы здесь не только для того, чтобы требовать электричество и воду. Мы пришли, чтобы потребовать демократию и свободу, - заявил Гуайдо, обращаясь к демонстрантам в Каракасе. - Мы не должны свыкаться с этим, мы не должны мириться. Мы больше не допустим, чтобы эти мошенники держали в руках нашу страну".
По словам Гуайдо, на сегодняшний день более 90 процентов населения Венесуэлы хотят смены режима. В связи с этим политик призвал своих сторонников вновь выйти на улицы в среду, 10 апреля, "с удвоенной силой протеста".
Кроме того, Гуайдо сообщил, что скоро в Венесуэле состоится международная конференция по вопросу преодоления социального и политического кризиса. Однако точная дата мероприятия не была названа.
По информации венесуэльской газеты El Naсional, во время протестов в городе Маракайбо на северо-западе страны около 30 активистов получили травмы при столкновениях с полицией. В том же городе были временно задержаны два депутата от оппозиции, о чем они сами сообщили телеканалу VPItv.
Демонстрации в поддержку Мадуро
Правящая партия PSUV в субботу, 6 апреля, также призвала своих сторонников выйти на демонстрацию "против империализма". По словам Николаса Мадуро, эту акцию поддержало пять миллионов человек по всей стране.
"Более пяти миллионов человек мобилизованы по всей стране в операции по защите свободы и мира. Народ вышел на улицу, чтобы сказать, что улицы принадлежат народу, а не олигархии", - заявил политик во время демонстрации сторонников правительства в Каракасе.
Политический кризис в Венесуэле
Венесуэла уже более двух месяцев переживает тяжелый политический кризис. Сразу после вступления Николаса Мадуро на пост главы государства на второй срок 22 января 2019 года в стране начались массовые акции протеста. На следующий день председатель венесуэльского парламента Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны.
Большинство стран ЕС, а также США, Канада, Австралия, ряд стран Латинской Америки и Организация американских государств признали Гуайдо законным лидером государства. Россия по-прежнему считает Николаса Мадуро легитимным президентом Венесуэлы.
Во вторник, 2 апреля, Законодательное собрание Венесуэлы лишило временного президента страны Хуана Гуайдо депутатской неприкосновенности. В связи с этим ему теперь грозит задержание.
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