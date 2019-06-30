Десятки тысяч суданцев вышли на протесты против военного совета страны

Полиция в Судане применила в адрес протестующих слезоточивый газ. Собравшиеся выступают против правящего военного совета.
Protestas Sudane
© Reuters / Scanpix

В столице Судана Хартуме и ряде других городов страны в воскресенье, 30 июня, прошли многочисленные демонстрации против правящего военного совета. На акции протеста вышли десятки тысяч человек. В Хартуме полиция в отношении демонстрантов применила слезоточивый газ. Нынешняя акция стала первой после принудительного разгона оппозиционного палаточного лагеря в Хартуме, который произошел 3 июня.

Суданская профессиональная ассоциация SPA в своем призыве выйти на демонстрацию заявила о необходимости потребовать от правящей группировки "справедливости в адрес жертв" событий 3 июня и "передачи власти без предварительных условий в руки гражданского населения". Акции протеста прошли также в ряде других городов. В городе Гадарефе на востоке Судана, по свидетельствам очевидцев, полиция также применила слезоточивый газ. Военный совет предупредил организаторов акции, что возложит на них ответственность "в полном объеме", если кто-то из собравшихся нарушит правила или законы.

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Ранее Евросоюз выказал готовность оказать поддержку Судану лишь после передачи власти в этой стране переходному органу, возглавляемому гражданскими лицами. Именно этот орган является "единственным партнером", с помощью которого можно нормализовать отношения Судана и Евросоюза, говорилось в заявлении совета министров иностранных дел государств ЕС, которое было опубликовано 17 июня. Посредниками в конфликте являются представители Эфиопии и Африканского союза.

Свержение президента Омара аль-Башира

В апреле военные свергли авторитарного президента Судана Омара аль-Башира, правившего страной последние 30 лет. Его сначала подвергли домашнему аресту, а затем поместили в тюрьму для особо опасных преступников.

После смены власти в Хартуме начались многотысячные демонстрации с требованием немедленно сформировать гражданское переходное правительство. В середине мая протестующие договорились с военным советом о трехлетнем переходном периоде, в течение которого у власти будет находиться временное правительство. Однако впоследствии сторонам не удалось достичь единства в вопросе о том, кто возглавит этот орган.

Deutsche Welle
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