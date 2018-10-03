Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправил в отставку министров и губернаторов от партии "Процветающая Армения" и Армянской революционной федерации "Дашнакцутюн". Об этом он заявил во вторник, 2 октября, выступая на митинге в центре Еревана, передает корреспондент DW. Глава правительства также сообщил, что подаст в отставку сразу после того, как вступят в силу указы об увольнении министров и губернаторов.

По данным "Интерфакса", Пашинян ранее уже подписал данные указы и зачитывал на митинге их тексты. При этом он сообщил, что вице-премьер Мгер Григорян, являющийся членом "Процветающей Армении", "выразил желание остаться" и продолжить работу в составе правительства.

Пашинян уйдет в отставку, но добьется внеочередных выборов

По словам Пашиняна, он продолжит после отставки исполнять обязанности главы правительства, поскольку "так предусмотрено конституцией". После его ухода с премьерского поста у Национального собрания будет в общей сложности 14 дней, чтобы избрать его преемника, а если это сделать не удастся, то будут проведены внеочередные парламентские выборы, заявил далее глава правительства. "Но мы с народом сможем не позволить парламенту избрать нового премьера", - заверил Пашинян.

Он также призвал "искоренить с политического поля" своих политических соперников. "Республиканская партия и содействующие ей силы официально объявили в Армении о контрреволюции, но не получится. Нет шансов, потому что народ победил, и никто не может отобрать у него эту победу", - подчеркнул глава правительства, выступая на митинге.

В центре Еревана собрались десятки тысяч человек

По данным корреспондента DW, перед парламентом в центре Еревана собрались несколько десятков тысяч человек. Они заблокировали здание в котором находятся депутаты и журналисты. Сторонники Пашиняна требуют роспуска парламента.

Это Ереван прямо сейчас. Сторонники Пашиняна заблокировали выход из парламента. Требуют роспуска бывшей правящей партии (местные ЕдРо). 70 депутатов уже несколько часов голодные сидят, не могут уехать в свои особняки🙂 pic.twitter.com/deZJyPbFBX— Блэд. (@blaaadnavalny) October 2, 2018

Акция протеста проходит и во втором по величине городе Армении Гюмри на севере страны. По данным местных СМИ, несколько сотен автомобилей с протестующими выехали по направлению к Еревану.

Между тем ранее партия "Дашнакцутюн" сама отозвала своих министров из правительства страны в связи с "напряженной ситуацией и атмосферой преград". Об этом сообщил представитель партии Арсен Амбарцумян в эфире телеканала "Еркир медиа".

После выступления на митинге Пашинян проследовал в здание парламента, вместе с ним на территорию парка парламента ворвались несколько сотен участников митинга. Однако у входа в здание их остановлили оппозиционные депутаты и сотрудники службы безопасности, поскольку вход в него осуществляется только по пропускам, сообщает корреспондент DW. Силы правопорядка контролируют ситуацию.

"У меня как премьера есть право в любой момент войти в здание парламента. Я намерен провести переговоры с находящимися там депутатами по вопросу преодоления создавшейся политической ситуации", - заявил глава правительства.

Поздно вечером премьер-министр встретился с председателем парламента Ара Баблояном и представителями партий "Процветающая Армения", "Дашнакцутюн", а также Республиканской партии. По словам Пашиняна, представленные в парламенте политические силы не станут выдвигать своего кандидата на пост премьера после его отставки. Стороны не смогли принять окончательное решение относительно сроков проведения внеочередных выборов. Единственное, "о чем мы договорились - это то, что ни о чем не договорились", отметил Пашинян.

Парламент принял законопроект, затрудняющий проведение внеочередных выборов

Ранее в тот же день Национальное собрание, большинство в котором имеют оппоненты Пашиняна, на внеочередном заседании проголосовало за законопроект, затрудняющий роспуск парламента и проведение внеочередных выборов. В ответ глава правительства назвал поддержавших этот документ контрреволюционерами и призвал своих сторонников выйти на митинг у здания парламента.

Представители "Процветающей Армении" занимали посты министров спорта и по делам молодежи, чрезвычайных ситуаций, энергетических инфраструктур и природных ресурсов. Членам "Дашнакцутюна" также принадлежали три министерских портфеля - министров сельского хозяйства, транспорта и информационных технологий, а также экономического развития и инвестиций.

Конфликт между премьер-министром и парламентом

Накануне Пашинян заявил, что считает необходимым проведение внеочередных парламентских выборов в Армении до конца текущего года и исключил проведение очередных выборов в 2022 году, на которых настаивают республиканцы. "Это неконструктивный подход. В результате политических процессов в стране все сводится к тому, что вопросом номер один для граждан стали внеочередные выборы. Без этого никакой другой вопрос не решится", - подчеркнул он после встречи с главой парламентской фракции Республиканской партии Армении Ваграмом Багдасаряном.

В свою очередь Багдасарян уверен в невозможности внеочередных выборов в ближайшие месяцы. "Сегодня мы договорились о предстоящих переговорах. Мы не обсуждали сроки выборов", - подчеркнул представитель партии бывшего премьера Сержа Саргсяна.

Под давлением масштабных акций протеста в стране 23 апреля текущего года глава правительства Серж Саргсян подал в отставку, а 8 мая на пост премьер-министра Армении парламент избрал лидера оппозиции Пашиняна. Большинство членов правительства составляют представители "Гражданского договора" Пашиняна и блока "Елк", сформированного партией премьера и еще двумя партиями. Между тем Республиканская партия Армении Сержа Саргсяна обладает большинством в парламенте - 58 мест из 105.