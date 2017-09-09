Десятки тысяч человек прошли в субботу, 9 сентября, маршем к Парламентской площади в центре Лондона в знак протеста против выхода Великобритании из ЕС.
Так называемое "народное шествие в поддержку Евросоюза" стало лишь одной из акций в череде протестных мероприятий, получивших собирательное название "осень недовольства", отмечает британская ежедневная газета Evening Standard. В эти выходные оно приурочено к запланированному на 11 сентября голосованию в Палате общин по законопроекту о выходе Лондона из ЕС.
По оценкам организаторов, на улицы вышли около 50 тысяч человек. В официальной группе мероприятия в Facebook свыше 3 тысяч 600 человек отметили, что интересуются его проведением.
Собравшиеся несли в руках плакаты с надписями "Я люблю ЕС", "Brexit - токсичен", "Уже скучаю по Евросоюзу".
К митингующим в районе Уголка ораторов в Гайд-парке присоединился лидер партии "Либеральных демократов" Джон Винсент Кейбл. Кроме того, в числе активистов можно было заметить ирландского музыканта Боба Гелдофа.
Когда запланирован Brexit?
Изначально предполагалось, что переговоры об условиях выхода Великобритании из Евросоюза завершатся к концу 2017 года. Таким образом, осталось бы восемь месяцев на то, чтобы разработать пакет законопроектов о будущих отношениях между ЕС и Соединенным Королевством. В случае если все пойдет по графику, остальные пять месяцев до официального выхода, запланированного на 29 марта 2019 года, уйдут на то, чтобы стороны ратифицировали соглашения.
Бывший премьер Украины Яценюк: в аннексии Крыма виноват Янукович (4)
Бывший премьер-министр Арсений Яценюк считает, что...
Сотни жителей Эстонии в знак протеста отправятся в Латвию (12)
24 февраля 2018 года, в юбилей создания Эстонской...
Трамп распорядился составить план пилотируемой миссии на Луну (3)
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение...
В США назвали главное слово 2017 года (2)
Главным словом 2017 года по версии американского словаря...
Мэр Нью-Йорка назвал взрыв на Манхэттене "попыткой теракта" (1)
Вскоре после взрыва в центре Нью-Йорка на территории...
TOP новостей
Министр о пенсионной реформе: могут быть сюрпризы (50)
Правящие подчеркивают, что больше всего внимания будут...
На работу и назад – за счет работодателя: только этим ограничиваться не хотят (3)
Работодатели, которые оплачивают месячные билеты на...
"Евробарометр": каждый третий в Литве знает, кто взял взятку (4)
Хотя жители Литвы все еще считают большинство сфер в...
Паневежцы активно помогают полиции в расследовании убийства подростка (1)
Паневежская полиция с воскресенья работает, не...
Советник президента: бюджет Литвы будет более социально ответственным (4)
Бюджет следующего года более чувствительный и...