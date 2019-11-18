В Тбилиси в воскресенье, 17 ноября, одновременно начались два антиправительственных протеста. Акция 20 политических сил, в том числе оппозиционных партий "Единое национальное движение" (ЕНД) и "Европейская Грузия — движение за свободу", собрала несколько тысяч человек, передает портал "Грузия Online".

Корреспондент AFP сообщает о более 20 тысяч демонстрантов. Сторонники ЕНД собрались в Пушкинском сквере, а "Европейская Грузия" назначила местом встречи площадь Первой республики. Протестующие встретились у здания парламента, куда они дошли с разных сторон шествием.

В то же время на проспекте Руставели у здания Тбилисского театра оперы и балеты прошла акция оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии", которая, как и ЕНД, входит в парламент. На нее вышли сотни человек, сообщает корреспондент ТАСС. Организаторы пояснили, что выступают с теми же требованиями, что и участники акции у парламента, но не могут митинговать вместе с членами ЕНД — партии экс-президента Михаила Саакашвили.

Что требуют митингующие в Грузии

Протестующие обвинили руководство страны в провале избирательной реформы. Летом правящая партия "Грузинская мечта" под давлением протестов обещала отказаться от парламентских выборов по мажоритарной системе. Однако 14 ноября парламент Грузии не поддержал законопроект о проведении в 2020 году выборов по пропорциональной системе с нулевым избирательным барьером.

Сторонники ЕНД и "Европейской Грузии" также требуют ухода из власти "Грузинской мечты", отставки правительства и смены руководства Центральной избирательной комиссии. Некоторые митингующие вечером 17 ноября разбили у здания парламента палатки, стали приносить бочки и дрова для продолжения протеста ночью.