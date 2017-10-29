Десятки людей погибли в результате двойного теракта в столице Сомали

В столице Сомали - Могадишо - в субботу, 28 октября, произошел двойной теракт. В результате минимум 25 человека погибли, еще свыше 30 получили ранения, сообщили в полиции.

Сначала начиненный взрывчаткой автомобиль был подорван у входа в отель "Nasa Hablod 2", где часто останавливаются члены правительства, члены семей военных и депутаты. После этого боевики ворвались на территорию гостиницы.

Спецоперация завершена

Как передают информагентства, спецподразделения полиции пытаются выбить террористов из здания, в заложниках остаются свыше 20 человек, поэтому число жертв может еще возрасти. Трое из пяти нападавших погибли в ходе перестрелки, еще двое находятся в гостинице. На территории отеля прогремел еще ряд взрывов, один из террористов привел в дейстиве "пояс шахида". С наступлением темноты боевики отрезали здание от системы электроснабжения.

Заложники не могли покинуть гостиницу более десяти часов. По последним данным, антитеррористическая спецоперация завершена. Число жертв и пострадавших может еще возрасти, после того как власти в деталях оценят ситуацию.

Второй теракт

Вскоре после первого взрыва у отеля "Nasa Hablod 2" еще один произошел на оживленном перекрестке, неподалеку от бывшего здания правительства. Там террористы подорвали микроавтобус.

Ответственность за произошедшее взяла на себя исламистская группировка "Аш-Шабаб".

В субботу, 14 октября, она уже осуществила в стране самое кровавое нападение с участием смертника за последние годы. Тогда погибли минимум 358 человек, еще около 300 получили ранения. Террорист на грузовике сначала протаранил другие автомобили и мотоциклы, после чего выехал на оживленный перекресток в центре города. Там водитель привел в действие взрывное устройство, в результате чего несколько зданий вокруг были полностью или частично разрушены.