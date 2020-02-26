Не менее 20 человек погибли на протестах против нового закона о гражданстве в столице Индии Нью-Дели. Около 190 человек получили ранения, сообщил представитель одной из больниц в среду, 26 февраля. Полиция также заявила, что десятки ее сотрудников пострадали.
Столкновения продолжаются уже несколько дней. Телевизионные кадры демонстрируют горящие мечети, магазины и автомобили. Главный министр Дели Арвинд Кеджривал призвал министра внутренних дел страны Амита Шаха задействовать армию, так как полиция неспособна контролировать ситуацию.
Премьер-министр Индии отреагировал на протесты спустя несколько дней после начала очередной вспышки. Нарендра Моди призвал жителей столицы "сохранять мир и братство".
Peace and harmony are central to our ethos. I appeal to my sisters and brothers of Delhi to maintain peace and brotherhood at all times. It is important that there is calm and normalcy is restored at the earliest.— Narendra Modi (@narendramodi) February 26, 2020
Партию премьер-министра обвиняют в дискриминации мусульман
В Индии уже несколько недель не прекращаются акции протеста против закона о гражданстве, который предусматривает упрощение натурализации для немусульманских иммигрантов из соседних стран. Критики обвиняют правящую партию премьера Моди в дискриминации мусульман.
По мнению наблюдателей, нынешние протесты - самые ожесточенные за десятилетия. Последняя волна началась 23 февраля, после того как группа индуистов атаковала участников сидячей забастовки, недовольных законом.
В Индии с населением почти в 1,4 миллиарда человек живут около 190 миллионов мусульман. Большинство жителей относятся к индуистам.
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