aA
Протесты против нового закона о гражданстве идут в Нью-Дели несколько недель. Его критики боятся дискриминации мусульман. В столице Индии зафиксированы поджоги мечетей. Премьер страны призывает к миру.
Protestas Indijoje
Protestas Indijoje
© AFP / Scanpix

Не менее 20 человек погибли на протестах против нового закона о гражданстве в столице Индии Нью-Дели. Около 190 человек получили ранения, сообщил представитель одной из больниц в среду, 26 февраля. Полиция также заявила, что десятки ее сотрудников пострадали.

Столкновения продолжаются уже несколько дней. Телевизионные кадры демонстрируют горящие мечети, магазины и автомобили. Главный министр Дели Арвинд Кеджривал призвал министра внутренних дел страны Амита Шаха задействовать армию, так как полиция неспособна контролировать ситуацию.

Статьи по теме:
Три человека погибли после беспорядков в Колумбии
В Боливии в ходе протестов погибли уже 23 человека  (6)

Премьер-министр Индии отреагировал на протесты спустя несколько дней после начала очередной вспышки. Нарендра Моди призвал жителей столицы "сохранять мир и братство".

Партию премьер-министра обвиняют в дискриминации мусульман

В Индии уже несколько недель не прекращаются акции протеста против закона о гражданстве, который предусматривает упрощение натурализации для немусульманских иммигрантов из соседних стран. Критики обвиняют правящую партию премьера Моди в дискриминации мусульман.

По мнению наблюдателей, нынешние протесты - самые ожесточенные за десятилетия. Последняя волна началась 23 февраля, после того как группа индуистов атаковала участников сидячей забастовки, недовольных законом.

В Индии с населением почти в 1,4 миллиарда человек живут около 190 миллионов мусульман. Большинство жителей относятся к индуистам.

Deutsche Welle
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Aurelijus Veryga

Последняя информация о коронавирусе в Литве: новых случаев заболевания пока нет  рекомендуют меньше пользоваться наличными (69)

В Литве пока не установлены новые случаи коронавируса...

Предложение в интернете: в Литве за небольшую плату берут на себя чужие штрафы за нарушение ПДД (11)

Штрафы за нарушение ПДД – неприятная тема для всех без...

В Вильнюсе прошел Марш Немцова: литовцы и россияне вспомнили политика вместе (395)

В Вильнюсе по проспекту Гедиминаса прошел марш...

Иностранец в Литве платит налоги, но не может получить некоторые услуги в сфере здравоохранения (18)

Гражданин Франции, который несколько лет живет и платит...

Литовские компании предпринимают действия для защиты работников от коронавируса (17)

Литовские компании предпринимают действия для защиты...

|Maža didelių žinių kaina