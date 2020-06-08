Десятки кораблей НАТО вышли в Балтийское море для маневров

Как уточнили в пресс-службе Североатлантического альянса, в учениях принимают участие около 3 тыс. военнослужащих из 17 стран-членов НАТО, а также двух партнеров альянса: Швеции и Финляндии.
К маневрам, которые продлятся до 16 июня, подключены две оперативные корабельные группы — Первая постоянная военно-морская группа НАТО (SNMG1) и Первая постоянная минно-тральная группа НАТО.
В связи с пандемией коронавируса учения будут осуществляться исключительно на море, наземных операций не предусмотрено.
"Балтийское море имеет большое значение для региональной стабильности. На всем протяжении маневров мы будем демонстрировать единство, которому в условиях непредсказуемости привержены союзники и партнеры в интересах защиты ценностей, территории и людей", — подчеркнул командующий SNMG1 Ингве Скоглунд.
В Госдуме сочли маневры антироссийскими
В свою очередь первый заместитель главы комитета российской Госдумы по обороне Андрей Красов высказал мнение, что учения носят явный антироссийский характер.
"Мировое сообщество еще не справилось с эпидемией коронавируса. Не лучше НАТО сейчас заняться этим вопросом?" — цитирует Красова агентство "Интерфакс".
С начала пандемии коронавируса до середины мая силы НАТО совершили более 100 операций по поддержке стран-членов альянса и его партнеров, сообщили ранее в правительстве ФРГ. Речь идет о срочной транспортировке медицинского персонала и пациентов, полевых госпиталей и средств медицинской защиты.
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