Десятки человек погибли в США в результате стрельбы в церкви

Стрельба в Первой баптистской церкви в американском городе Сазерленд-Спрингс привела к "многочисленным жертвам и пострадавшим", сообщили в воскресенье, 5 ноября, в полиции штата Техас. Известно, что на момент ЧП в здании находились около 50 человек. По словам губернатора Техаса Грега Аббота, погибло 26 человек. Местные власти также сообщили о 20 раненых.
Как передает The Dallas Morning News, преступник найден застреленным в своем автомобиле. Его мотивы устанавливаются. На месте происшествия работают сотрудники Федерального бюро расследований, техасские рейнждеры и сотрудники полиции. Они перекрыли доступ в церковь.
Стрельбу устроил бывший военный
Стрельбу в церкви устроил 26-летний уроженец города Нью Браунфельс Девин К., сообщают американские СМИ со ссылкой на полицию. Мужчина с 2010 по 2014 годы служил в ВВС США. Он был уволен с военной службы по решению военного трибунала, передает телеканал CBS. В доме, где он жил, проходит обыск, сообщает Antonio Express News.
В начале октября в результате атаки в центре Лас-Вегаса, погибли около 60 и были ранены свыше 500 человек. Этот инцидент со стрельбой повлек за собой наибольшее количество жертв в современной истории США.
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