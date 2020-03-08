Десять погибших под завалами рухнувшего в Китае карантинного отеля

Спасатели достали из-под завалов 48 человек, есть пропавшие без вести. Спасательные работы по-прежнему идут полным ходом.
71 человек находился в этой пятиэтажной гостинице в момент обрушения, из них 58 — с подозрением на наличие у них вируса.
Обрушение здания произошло в субботу в 19:30 по местному времени и пока неясно, чем оно было вызвано. Отель был построен в 2018 году, в нем 80 номеров.
Как сообщает официальное агентство Синьхуа, на первом этаже с начала китайского Нового года шел ремонт, и полиция уже вызвала на допрос владельца гостиницы.
В Цюаньчжоу зарегистрировано 47 заразившихся новым вирусом, который впервые возник в китайском городе Ухань, расположенном в 1000 км от Цюаньчжоу.
Издание Beijing News приводит слова женщины, родственники которой находились в этой гостинице: "Я не могу связаться с ними, они не отвечают на звонки. Я тоже в карантине [в другом отеле] и очень волнуюсь. Я не знаю, что делать. Они были здоровы, им мерили температуру каждый день, и тесты показывали, что все нормально".
По данным на пятницу, в провинции Фуцзянь было 296 подтвержденных случаев заболевания Covid-19, вызываемого коронавирусом, а почти 11 тысяч человек были помещены под наблюдение, так как контактировали с больными.
По данным ВОЗ, по всему миру число заболевших коронавирусом превысило 101 тысячу человек, из них около 20 тысяч — за пределами Китая. Всего зарегистрировано 3400 летальных исходов, из них около 3 тысяч — в Китае.
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