Камеры внешнего наблюдения запечатлели, как темнокожий мужчина в синей футболке, шортах и бейсболке заходит в галерею, а спустя полминуты покидает ее с "уловом" в руках. При этом момент кражи не попал на видео.

Украденной гравюрой является "Жираф в огне". У Дали есть одноименная картина, написанная маслом. Оригинальный холст намного ценнее и дороже украденной гравюры. Вынесенная из галереи работа не является уникальной. Картина "Говорящий жираф" имеет несколько копий, причем все они пронумерованы. Стоимость каждой копии оценивается в 20 тысяч долларов.

Директор галереи Анжела Келлет рассказала, что похищенная гравюра была выставлена в центре зала на мольберте и являлась главным экспонатом выставки. Никакой защиты на мольберте не было. Размер картины — 50 х 60 см. В настоящее время полиция выясняет, как могла произойти подобная кража.

It took just 32 seconds for a man to walk into a San Francisco art gallery and walk out with a $20,000 Salvador Dali etching in his hand. https://t.co/RHv7hjUhe2