Полиция США расследует дерзкую кражу. Неизвестный вынес гравюру знаменитого художника Сальвадора Дали из частной галереи в Сан-Франциско. Вору понадобилось всего 32 секунды, чтобы совершить кражу, сообщает портал телеканала ABC7 News.
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Камеры внешнего наблюдения запечатлели, как темнокожий мужчина в синей футболке, шортах и бейсболке заходит в галерею, а спустя полминуты покидает ее с "уловом" в руках. При этом момент кражи не попал на видео.

Украденной гравюрой является "Жираф в огне". У Дали есть одноименная картина, написанная маслом. Оригинальный холст намного ценнее и дороже украденной гравюры. Вынесенная из галереи работа не является уникальной. Картина "Говорящий жираф" имеет несколько копий, причем все они пронумерованы. Стоимость каждой копии оценивается в 20 тысяч долларов.

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Директор галереи Анжела Келлет рассказала, что похищенная гравюра была выставлена в центре зала на мольберте и являлась главным экспонатом выставки. Никакой защиты на мольберте не было. Размер картины — 50 х 60 см. В настоящее время полиция выясняет, как могла произойти подобная кража.

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