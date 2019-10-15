Камеры внешнего наблюдения запечатлели, как темнокожий мужчина в синей футболке, шортах и бейсболке заходит в галерею, а спустя полминуты покидает ее с "уловом" в руках. При этом момент кражи не попал на видео.
Украденной гравюрой является "Жираф в огне". У Дали есть одноименная картина, написанная маслом. Оригинальный холст намного ценнее и дороже украденной гравюры. Вынесенная из галереи работа не является уникальной. Картина "Говорящий жираф" имеет несколько копий, причем все они пронумерованы. Стоимость каждой копии оценивается в 20 тысяч долларов.
Директор галереи Анжела Келлет рассказала, что похищенная гравюра была выставлена в центре зала на мольберте и являлась главным экспонатом выставки. Никакой защиты на мольберте не было. Размер картины — 50 х 60 см. В настоящее время полиция выясняет, как могла произойти подобная кража.
It took just 32 seconds for a man to walk into a San Francisco art gallery and walk out with a $20,000 Salvador Dali etching in his hand. https://t.co/RHv7hjUhe2— ABC7 News (@abc7newsbayarea) October 15, 2019
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