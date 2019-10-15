Камеры внешнего наблюдения запечатлели, как темнокожий мужчина в синей футболке, шортах и бейсболке заходит в галерею, а спустя полминуты покидает ее с "уловом" в руках. При этом момент кражи не попал на видео.
Украденной гравюрой является "Жираф в огне". У Дали есть одноименная картина, написанная маслом. Оригинальный холст намного ценнее и дороже украденной гравюры. Вынесенная из галереи работа не является уникальной. Картина "Говорящий жираф" имеет несколько копий, причем все они пронумерованы. Стоимость каждой копии оценивается в 20 тысяч долларов.
Директор галереи Анжела Келлет рассказала, что похищенная гравюра была выставлена в центре зала на мольберте и являлась главным экспонатом выставки. Никакой защиты на мольберте не было. Размер картины — 50 х 60 см. В настоящее время полиция выясняет, как могла произойти подобная кража.
It took just 32 seconds for a man to walk into a San Francisco art gallery and walk out with a $20,000 Salvador Dali etching in his hand. https://t.co/RHv7hjUhe2— ABC7 News (@abc7newsbayarea) October 15, 2019
Дерзкая кража в США: гравюру Сальвадора Дали вынесли из галереи за полминуты
Полиция США расследует дерзкую кражу. Неизвестный...
В ПЦУ ответили на скепсис России касательно признания украинской церкви в Греции
В Православной церкви Украины объяснили российской...
СМИ: Число жертв тайфуна в Японии приблизилось к 70
Около 70 человек погибли в результате тайфуна "Хагибис",...
Die Welt: Бориса Джонсона могут свергнуть уже на следующей неделе
" Елизавета II представила в британском парламенте...
Эрдоган обвинил в лицемерии критикующие операцию Анкары в Сирии западные страны
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал не...
TOP новостей
Что президент Литвы во время своей пресс-конференции сказал о налогах? (10)
Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что важно...
Литовские перевозчики говорят о развале сектора: это геноцид со стороны политиков (12)
В спешке проводятся налоговые реформы, которые грозят...
Со следующего года в Литве изменятся почти все выплаты (9)
Со следующего года в Литве увеличатся "детские" деньги,...
В Литву рекой текут деньги: выросло количество владельцев 5 и более квартир (59)
В Литве увеличивается количество жителей, у которых...
Поиск будущих плательщиков налога на недвижимость в парламенте: кого ждет новый налог (12)
Часть депутатов литовского парламента, попадающих в...