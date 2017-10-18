Дерипаска проиграл суд журналистам в США

Поводом для иска послужила статья агентства о связях Дерипаски с Полом Манафортом - экс-главой предвыборного штаба президента США Дональда Трампа.
В статье, вышедшей в марте этого года, утверждалось, что до работы на Трампа Манафорт тайно занимался продвижением интересов президента России Владимира Путина за рубежом и получал на это деньги от Дерипаски, с которым в 2006 году заключил контракт. Агентство оценивало ежегодный гонорар Манафорта в 10 млн долларов.
Дерипаска посчитал, что авторы статьи выдвинули в его адрес ложные обвинения в причастности к преступной деятельности, и потребовал официального опровержения этой информации.
В обосновании решения судьи Эллен Сигал Хавелл, которое приводит Ассошиэйтед пресс, говорится, что Дерипаска "вырвал из контекста предложения и свел их воедино таким образом, чтобы статья приобрела такое смысловое значение, какого в ней нет, если читать ее полностью".
Решение было вынесено во вторник, 17 октября. Как уточняет агентство, суд отклонил иск Дерипаски без сохранения права предъявления иска по тому же основанию.
Дерипаска подал иск о клевете в мае. В Ассошиэйтед пресс тогда заявили, что не согласны с обвинениями, подчеркнув, что материал был основан на серии интервью с людьми, которые знали о платежах Манафорту, а также на попавших в распоряжение журналистов документах, в которых содержались данные о международных денежных переводах на миллионы долларов.
Сам Манафорт подтвердил британской газете Independent, что работал на Дерипаску, однако подчеркнул, что у этого сотрудничества не было никакой политической подоплеки. Представители Дерипаски также заявили, что сотрудничество касалось исключительно бизнеса.
Манафорт ушел с поста главы предвыборного штаба Трампа за несколько месяцев до выборов. Это произошло после того, как американские СМИ сообщили о его связи с пророссийской Партией регионов на Украине.
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