Деревня в Новой Зеландии решила избавиться от котов. За что?

Согласно инициативе, предложенной региональным советом, все котовладельцы в Омауи будут обязаны кастрировать своих питомцев, снабдить их микрочипами и зарегистрировать по месту жительства.

После смерти животного завести нового кота будет уже нельзя.

© Asmeninis albumas

Мера вводится в качестве эксперимента: в случае успеха ее планируется распространить и на другие регионы.

Поборники этого экстремального шага указывают на то, что кошки несут ответственность за гибель огромного множества птиц и млекопитающих ежегодно - и, по их словам, виноваты в этом исключительно люди.

Доктор Питер Марра, возглавляющий Смитсоновский центр перелетных птиц, написал множество статей и книг по этому вопросу.

Вопреки сложившимся против него предубеждениям, он говорит, что не считает себя котоненавистником и ничего не имеет против содержания этих животных в квартире.

"Кошки - потрясающие питомцы, совершенно невероятные животные! Но им нельзя позволять разгуливать, где им заблагорассудится, - это ведь самое очевидное решение", - объяснил он свою позицию в интервью Би-би-си.

"Мы ведь никогда не позволяем ничего подобного собакам. Пришло время начать обращаться и с котами так же, как мы обращаемся с собаками", - аргументирует ученый.

Kačių parodos akimirkos © Organizatoriai

Чиновники в Омауи заявляют, что эта мера оправдана, поскольку камеры видеонаблюдения зафиксировали, как кошки охотятся на птиц, насекомых и пресмыкающихся в окрестностях деревни.

"Ваша кошка может спокойно жить в Омауи и вести привычный образ жизни, - говорит региональный менеджер операций по безопасности окружающей среды Али Миде. - Но когда она умрет, завести новую вам больше не разрешат".

Согласно плану, те, кто не захочет подчиняться решению, сначала получат предупреждение. Если это не подействует, животное будет изъято у владельца - однако, как подчеркивают чиновники, лишь в качестве самой крайней меры.

Эта инициатива является частью более широкого плана по борьбе с вредителями, разработанного региональной администрацией, консультации по которому начались на этой неделе.

Активный поборник кошачьего запрета, председатель благотворительного фонда защиты дикой природы Омауи Джон Коллинз утверждает, что эта мера необходима для сбережения особо ценных природных ресурсов.

"Мы не котоненавистники, но мы хотим, чтобы наша природа и дальше изобиловала дикими формами жизни", - сказал он местной прессе.

Насколько опасны домашние кошки для природы?

Дебаты о кошачьей популяции и эффекте, который домашние питомцы оказывают на дикую природу, ведутся не только в Новой Зеландии.

Kačių šalies gyventojos © Boredpanda

Специалисты по охране природы давно бьют тревогу из-за урона, который наносят местным экосистемам бродячие кошки, а также домашние, которых выпускают на улицу.

Как говорит доктор Марра, 63 исчезнувших вида диких животных по всему миру теперь связывают со стремительным ростом числа домашних кошек.

Проблема ощущается особенно остро в районах с очень чувствительными экосистемами, как, например, Новая Зеландия.

"Звучит, конечно, экстремально, но ситуация вышла из-под контроля", - утверждает он.

Он полагает, что любители кошек по всему миру должны в корне изменить свое отношение к содержанию этих животных. По его словам, их, насколько возможно, нужно брать из приютов, а не разводить на продажу, животные должны быть стерилизованы и упражняться в охоте не выходя из дома, при помощи игрушек, а если им и позволять выходить из жилища, то строго под контролем хозяев - например, на поводке.

"Эта неприятная ситуация возникла не по вине котов, - настаивает ученый. - Вина за нее целиком ложится на плечи людей".

Благодаря фантастической популярности кошек, в том числе среди интернет-пользователей, их численность во всем мире не проявляет никаких признаков спада.

"Они просто очень милы - мы видим изображения котиков повсеместно, что делает ситуацию еще более затруднительной", - говорит доктор Марра.

Точных данных о численности котов на планете нет, однако в США, как полагают, проживет около 86 млн одних только домашних кошек - примерно по одному коту на каждые три домохозяйства.

Число бродячих или диких котов не поддается никакому измерению, и множество представителей дикой фауны становятся жертвами их когтей.

По приблизительным оценкам, до четырех миллиардов птиц и до 22 млрд млекопитающих находят свой конец в кошачьих лапах в одних только США.

В Британии популяция диких животных и птиц идет на спад, и эксперты также обвиняют в этом кошек. Общество изучения млекопитающих утверждает, что британские коты убивают около 55 млн птиц ежегодно.

Прирожденные убийцы

Kačių paroda © Organizacijos nuotr.





Это далеко не первый раз, когда котов рассматривают как бедствие или угрозу в Новой Зеландии - стране, которая хвастается тем, что эти ласковые хищники живут здесь в каждом втором доме.

Они стали предметом горячих дебатов и в соседней Австралии, где гуляющие где придется коты ответственны, как утверждают, за преждевременную гибель миллионов представителей местной фауны каждый год.

С 2015 года государство там финансирует различные программы по уничтожению бродячих котов, гордится самым крупным в мире противокошачьим заграждением, а также рассматривает план по введению общенационального комендантского часа для домашних кошек.

Власти австралийских штатов, а также местные советы берут инициативу по борьбе с засильем кошачьих в собственные руки - запрещая котам выходить из дома после наступления темноты, вводя квоты для домохозяйств и обязательные требования по чипированию и стерилизации.

Однако эти инициативы вызывают множество споров. В прошлом году организации по защите животных особенно остро критиковали один из местных советов в Квинсленде, который объявил награду в 10 долларов за каждый принесенный кошачий скальп.

В Омауи местные жители заявили журналистам, что шокированы и озадачены планируемым запретом, и пообещали, что будут противиться ему.

Жительница Омауи по имени Нико Джарвис, заявляющая, что три ее кошки помогают ей бороться с крысами в доме, сказала, что это предложение напоминает ей о полицейском государстве.

"Это даже не регулирование возможности завести кота. Тебе просто напрямую говорят - завести кота нельзя", - пожаловалась она газете Otago Daily Times.

Lanai kačių prieglauda

Новозеландское НКО Paw Justice, борющееся с жестокостью оп отношению к животным, рассказало об этих планах на своей странице в "Фейсбуке", усомнившись в обоснованности данных, на основании которых оно было принято.

Любители кошек отреагировали с гневом, указав в частности, что ядохимикаты, автомобили и сами люди вредят местной фауне в ничуть не меньшей степени.

У местных жителей есть время до конца октября, чтобы высказать свои соображения по поводу антикошачьего плана региональной администрации.