"Видео, демонстрирующее совершение преступления молодым человеком явно антисемитских, правоэкстремистских и радикальных взглядов, длится полчаса, - передают журналисты Тимо Леманн и Жан-Пьер Циглер. - По информации Der Spiegel, на нем запечатлен 27-летний Штефан Б. из Саксонии-Анхальт. Он нагрузил арендованный Golf оружием и взрывчаткой, чтобы убивать людей в Галле во время отмечания одного из главных еврейских праздников".
"Преступник застрелил одного мужчину и женщину, ранил несколько других человек, был обстрелян полицией. Сначала он пытался скрыться на своем автомобиле, затем на такси. (...) Преступника задержали в нескольких десятках километров к югу от Галле".
"Расследованием занялась генеральная прокуратура ФРГ. "Мы исходим из правоэкстремистского и антисемитского мотива преступления", - сказал в интервью Der Spiegel представитель ведомства".
Эксперты международного центра по изучению радикализации (ICSR) также обнаружили на одном из правых форумов в интернете "манифест", в котором подробно описывается план нападения. "Изображенное в "манифесте" огнестрельное оружие, часть которого, очевидно, была изготовлена преступником самостоятельно, совпадает с оружием, использованным во время нападения. В документе также идет речь об убийстве "преимущественно евреев". В качестве потенциальных объектов нападения упоминаются также мусульмане и левые", - говорится в статье.
"Политики Германии и других стран потрясены произошедшим. В среду вечером канцлер ФРГ Ангела Меркель посетила синагогу в Берлине, чтобы выразить солидарность с еврейской общиной".
О Штефане Б. известно немного, пишет издание. Молодой человек живет один с матерью, по словам соседей, он вел замкнутый образ жизни, никогда не здоровался.
Преступник транслировал свое нападение, используя платформу Twitch. "Штефан Б. хотел, чтобы его видела международная публика. Поэтому он то и дело говорил по-английски. (...) В своей исполненной ненависти речи он отрицает Холокост. (...) На видео видно, как Штефан Б. пытается проникнуть в синагогу, приводит в действие взрывное устройство и стреляет сзади в случайно проходившую мимо женщину", - передает издание.
Выстрелы были слышны и внутри синагоги, богослужение прервали. "Преступник несколько раз выстрелил в дверь и также бросил несколько бутылок с "коктейлем Молотова", петард или гранат, чтобы проникнуть внутрь. Но дверь оставалась закрытой, Бог нас защитил. Все длилось, может быть, 5-10 минут", - рассказал председатель еврейской общины Макс Привороцкий. По его словам, в синагоге находилось 70-80 человек.
"После этого преступник бросил взрывное устройство в кебабную и застрелил мужчину. На видео также видно, как он два раза выстрелил в убегающих прохожих". Когда перед закусочной появились первые полицейские, преступник, стреляя в них, скрылся на своем автомобиле.
"Жестокость нападения превосходит все случавшееся в последние годы и вызывает глубокий шок у всех евреев в Германии, - заявил президент Центрального совета евреев Йозеф Шустер. Он выдвинул серьезные обвинения против полиции: "То, что синагога в Галле не охранялась полицией в такой праздник, как Йом-Киппур, возмутительно", - передает его слова Der Spiegel.
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