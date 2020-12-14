По информации немецкого еженедельника Der Spiegel, у Германии возникли проблемы с поставками вакцины от коронавируса, разработанной компаниями BioNTech и Pfizer и проходящей в настоящее время процедуру допуска в ЕС. До конца января ФРГ сможет получить лишь 3-4 миллиона доз вакцины, сообщает издание в воскресенье, 13 декабря, со ссылкой на участников переговоров канцлера ФРГ Ангелы Меркель с главами 16 федеральных земель.

Эту информацию подтвердил еженедельнику представитель министерства здравоохранения ФРГ. По данным Der Spiegel, министерство проинформировало участников видеоконференции с Меркель о том, что в начале прививочной кампании Германия получит в распоряжение меньшее количество доз вакцины, чем ожидалось.

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан на видеоконференции с Меркель выразил надежду, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) в скором времени даст разрешение на массовое применение вакцины BioNTech/Pfizer. Об этом пишет dpa со ссылкой на источники, знакомые с ходом конференции. Шпан подчеркнул, что важно сохранить веру граждан в способность ЕС принимать решения и действовать.

Немецкий министр также сообщил, что федеральные и земельные власти готовы с 15 декабря начать прививочную кампанию. Первые партии вакцин уже есть в распоряжении, и после того, как будет получено разрешение EMA, они будут доставлены в центры вакцинации, добавил Шпан. Если бы Германия рассматривала заявку о допуске вакцины на национальном уровне, как это было в Великобритании, США и других странах, то эта процедура, без сомнения, завершилась бы очень скоро, заявил далее Шпан.

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) намерено принять решение о допуске вакцины компаний BioNTech и Pfizer до 29 декабря. Еврокомиссия обещает завершить процедуру ускоренной регистрации за три дня после получения решения EMA.

Немецкая компания BioNTech и ее американский партнер Pfizer подали в Европейское агентство лекарственных средств (EMA) заявку на регистрацию разработанной ими вакцины от коронавируса в конце ноября. Если EMA решит, что преимущества возможной вакцины BNT162b2 преобладают над рисками ее применения, то оно рекомендует выдачу ограниченного доступа к рынку, сообщила BioNTech. В случае одобрения заявки вакцинация может начаться в ЕС еще до конца 2020 года. 20 ноября BioNTech и Pfizer начали экстренную регистрацию вакцины от COVID-19 в США, подав соответствующую заявку медицинскому регулятору Минздрава страны FDA.

По результатам исследований, эффективность препарата BNT162b2 достигает 95%, в случае с людьми старше 65 лет — более 94%. Серьезных побочных действий у участников испытаний, более 40% которых — люди в возрасте от 56 до 85 лет, до сих пор не выявлено.