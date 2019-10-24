Депутаты из партии Зеленского оказались в центре коррупционного скандала

Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП) 23 октября зарегистрировала уголовное производство в отношении одиннадцати депутатов фракции правящей партии "Слуга народа". Парламентариев подозревают в том, что они получили по 30 тыс. долларов взятки. Лидеры фракции опровергают подозрения в коррупции, но допускают, что депутатам действительно могли предложить деньги "внепарламентские лица".

Коррупционный скандал спровоцировали СМИ



В украинских СМИ 22 октября появилась информация о том, что 11 депутатов из партии "Слуга народа" — членов парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике — получили взятки за то, что проголосовали против законопроекта об упразднении электронных площадок-посредников между оценщиком имущества и электронной базой Фонда государственного имущества. В публикациях допускалась возможность того, что часть депутатов могла получить "вознаграждение" за "правильное голосование".

Президент Украины Владимир Зеленский, находящийся с официальным визитом в Японии, заявил, что все причастные к скандалу члены парламентского комитета должны пройти проверку на детекторе лжи.

"Если этой проверкой будет установлена хотя бы малейшая вероятность того, что кто-то из депутатов брал деньги за голосование в комитете, этими депутатами должны заняться антикоррупционные органы. И если подозрения оправдаются — мы с такими депутатами попрощаемся", — написал президент на своей странице в Facebook.

Депутаты готовы пройти проверку на полиграфе



Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия уже заявил о своей готовности пройти проверку на детекторе лжи в прямом телеэфире. По его мнению, аналогичной проверке должны подвергнуть всех замешанных в коррупционном скандале депутатов от "Слуги народа". Хотя результаты подобного теста по украинским законам не будут иметь юридической силы, "но это будет сигнал для людей", считает Арахамия.

При этом Арахамия опроверг подозрения в коррупции. "Я вообще верю, что ни один депутат от "Слуги народа" не взял деньги. Об этом свидетельствует готовность всех депутатов пройти проверку полиграфом по этому вопросу", — сказал он. Лидер фракции также пообещал 24 октября прийти на один из национальных телеканалов со свидетелем, который даст показания о попытках подкупа депутатов. "Нужно чтобы вся страна посмотрела. Это не шоу", — заявил депутат.

"Слуга народа" — самая большая фракция в истории украинского парламента, состоящая из 254 депутатов. Она сформировала монопольное большинство в украинском парламенте и до недавнего времени единогласно поддерживала инициативы своего неформального лидера — президента Украины Владимира Зеленского. И сам Зеленский, и его партия пришли к власти в этом году под лозунгами борьбы с коррупцией и с засильем олигархии в стране.