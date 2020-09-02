aA
Депутаты Европарламента Дэвид Макаллистер и Андрюс Кубилюс во вторник, 1 сентября, выразили свою озабоченность в связи с ситуацией вокруг российского оппозиционера Алексея Навального, у которого немецкие врачи, по предварительным данным, установили отравление.
Aleksejus Navalnas
Aleksejus Navalnas
© Reuters / Scanpix

"Дело господина Навального, к сожалению, не стало первым актом насилия в отношении представителей российской политической оппозиции и произошло в разгар широкомасштабных репрессий против журналистов и инакомыслящих в России. Это дело, к сожалению, не стало и последним, поскольку еще один ведущий российский оппозиционный блогер, господин Егор Жуков, был избит 30 августа недалеко от своего дома в Москве", — говорится в заявлении депутатов.

Статьи по теме:
Глава МИД ФРГ призвал Россию активнее помогать в расследовании дела Навального  (13)
Виктор Шендерович — о Навальном: в случае с Немцовым хотя бы нашли стрелочника, а тут и вовсе расследования не будет  (49)

Авторы письма отметили "тревожное сходство" ситуации вокруг Навального с отравлениями бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании, Александра Литвиненко, Анны Политковской и Петра Верзилова. "Самая пора российским властям действовать ответственно и сделать все, что в их силах, для привлечения к ответственности организаторов и исполнителей всех этих преступлений", — считают Макаллистер и Кубилюс.

Дэвид Макаллистер — немецкий евродепутат, бывший глава федеральной земли Нижняя Саксония и глава комитета по международной политике во фракции Европейской народной партии в Европарламенте. Андрюс Кубилюс — бывший премьер-министр Литвы.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Генпрокуратура РФ не видит оснований для уголовного дела об отравлении Навального (14)

Генпрокуратура РФ не нашла данных, которые...

"Это не обычный яд". Немецкий токсиколог об отравлении Навального (63)

Яд, обнаруженный в организме Навального,...

TOP новостей

Премьер: угрозы Беларуси ввести санкции лишены оснований (47)

Угрозы Беларуси ввести санкции для стран Балтии...

Брюссель хочет уравнять правила защиты от коронавируса на всей своей территории

Началась вторая волна коронавируса , некоторые страны...

Весть главы Минздрава родителям: я не представляю, кто это выдумал (78)

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига ,...

Литовские туроператоры закрывают последнее направление: поездки за границу отменяют (15)

В среду в Италии зафиксировали больше 25 случаев...

За минувшие сутки в Литве подтверждено 29 новых случаев коронавируса (9)

За минувшие сутки в Литве подтверждено 29 новых случаев...

|Maža didelių žinių kaina