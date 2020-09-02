"Дело господина Навального, к сожалению, не стало первым актом насилия в отношении представителей российской политической оппозиции и произошло в разгар широкомасштабных репрессий против журналистов и инакомыслящих в России. Это дело, к сожалению, не стало и последним, поскольку еще один ведущий российский оппозиционный блогер, господин Егор Жуков, был избит 30 августа недалеко от своего дома в Москве", — говорится в заявлении депутатов.
Авторы письма отметили "тревожное сходство" ситуации вокруг Навального с отравлениями бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании, Александра Литвиненко, Анны Политковской и Петра Верзилова. "Самая пора российским властям действовать ответственно и сделать все, что в их силах, для привлечения к ответственности организаторов и исполнителей всех этих преступлений", — считают Макаллистер и Кубилюс.
Дэвид Макаллистер — немецкий евродепутат, бывший глава федеральной земли Нижняя Саксония и глава комитета по международной политике во фракции Европейской народной партии в Европарламенте. Андрюс Кубилюс — бывший премьер-министр Литвы.
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