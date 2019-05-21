Депутаты бундестага рассмотрят возможность принятия "закона Магнитского" в Германии. "Я думаю, в принципе правильно и желательно принять такой закон", - сказал глава внешнеполитического комитета бундестага, депутат от Христианско-демократического союза Норберт Рёттген (Norbert Röttgen). Об этом во вторник, 21 мая, сообщает газета Tagesspiegel.
Рёттген собирается обсудить такую возможность с представителями других партий бундестага, в Свободной демократической партии и партии "зеленых" проявили интерес к этой теме.
"Акт Магнитского" ранее приняли в США, Канаде, Великобритании, Латвии, Литве и Эстонии. В законе речь идет о персональных санкциях в отношении россиян, которые замешаны в коррупции и уличены в нарушении прав человека. Принятие такой нормы ставит перед Германией "сложные правовые вопросы", говорит Рёттген. Он собирается обсудить их с экспертами.
Председатель парламентского комитета по правам человека, представитель Свободной демократической партии (СвДП) Гиде Йенсен (Gyde Jensen) заявляла в интервью DW, что приветствовала бы принятие подобного закона бундестагом, но при этом реалистично относится к дебатам по этому поводу.
Ранее заочно осужденный в России американский финансист Уильям Браудер приезжал в Берлин и лоббировал принятие в Германии "закона Магнитского".
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