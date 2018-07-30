"Только когда Россия распадется на несколько более мелких государств по этническому составу, военные конфликты закончатся и в Европе наступит долгий период мира", - сказано в сообщении.
Таким образом депутат прокомментировал сообщение, опубликованное в Twitter российским публицистом Евгением Понасенковым. В публикации приводился отрывок из варианта гимна России, как утверждается, авторства скончавшегося недавно писателя Владимира Войновича.
Вариант ГИМНА Войновича: Распался навеки союз нерушимый, Стоит на распутье великая Русь... Но долго ли будет она неделимой Я этого вам предсказать не берусь. К свободному рынку от жизни хреновой, Спустившись с вершин коммунизма, народ Под флагом трехцветным с орлом двухголовым...— Евгений Понасенков (@Ponasenkov) July 28, 2018
Заявление Кирштейнса прокомментировал евродепутат от Латвии Мирослав Митрофанов. Он отметил, что Кирштейнс - "один из наиболее радикальных и националистически настроенных депутатов" Латвии, поэтому "надо делать поправку на его личность", передает RT.
В то же время Митрофанов признал, что Кирштейнс по сути "откровенно выразил тайные желания очень многих политиков не только в Латвии, в Прибалтике, но и в разных странах Европы".
"Люди, подобные Кирштейнсу, надеются на новый передел мира, при котором расчленение России приводит к перераспределению благ", - пояснил Митрофанов.
Кирштейнс - не первый, кто ратует за разделение России. Ранее, в январе 2017 года, с подобной идеей уже выступал украинский политик - лидер Всеукраинского объединения "Свобода" (бывшая Социал-национальная партия Украины) Олег Тягнибок.
Как передавал украинский телеканал "112 Украина", Тягнибок называл Россию "главным врагом Украины" и говорил, что пока РФ не распадется, "Украине покоя не будет".
Кроме того, "расчленение" России предрекал известный публицист Виктор Шендерович. Причем он отмечал, что это может произойти именно из-за Украины.
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