В интервью службе новостей ERR Михкельсон заявил в том числе и о необходимости нормального диалога с Россией.
Михкельсон не видит проблемы в том, что ранее он был членом консервативной IRL, а теперь присоединяется к либеральной Партии реформ.
По его словам, в ближайшие полгода он в первую очередь намерен работать над тем, чтобы показать на выборах хороший результат.
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